'First dates' abre su hotel romántico en Telecinco para solteros en busca del amor El programa de citas presentado por Carlos Sobera evoluciona con una nueva versión que ya ha triunfado en países como Reino Unido o Italia

J. Moreno Domingo, 21 de julio 2024, 23:47 | Actualizado 23:57h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Del restaurante más famoso de la televisión a un acogedor hotel de lujo cerca del mar en Moraira (Alicante). 'First dates' cambia de estancia para seguir ayudando a los solteros y solteras en la búsqueda del amor o lo que surja. El programa de citas salta de Cuatro a Telecinco, con su nueva versión (se estrena este martes a las 22:50 horas) en la que Carlos Sobera seguirá de maestro de ceremonias acompañado, entre otros, de Lidia Torrent en el papel de recepcionista, que regresa al espacio de Mediaset rodeada de un 'staff' para hacer más agradable la estancia a los huéspedes.

La gran novedad de 'First dates hotel', a diferencia de su versión diaria, es que las parejas tendrán la oportunidad de continuar conociéndose más allá de la primera cena juntos. Los espectadores podrán seguir el recorrido de las citas, donde no faltará amor, diversión y otros momentos cómicos que han convertido a este formato en uno de los más visto de la televisión tras ocho años de éxitos. «Creemos que el programa está en la madurez para dar su salto a Telecinco. Es la evolución lógica del formato diario», asegura el director de Producción de Contenidos de Mediaset, Jaime Guerra, sobre este 'spin off' que ya ha triunfado en países como Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania.

'First dates' ya contó con una versión en un crucero en Cuatro. Sin embargo, en esta evolución la audiencia es testigo de cómo el amor puede surgir entre momentos de ocio y relax. «Vamos a poder ver cómo es la continuidad de la cita o de las personas que siguen en el programa y no han recibido el 'match'», apunta Guerra. Junto a Sobera, que ejerce como anfitrión y flamante director de hotel, también está Sergio López, DJ Keko, que realizará la doble función de botones; Adrián Pedraja como barman, testigo de las primeras miradas e impresiones de los solteros nada más conocerse; y Arianna Aragón y Rocío de Porras 'Rolita', encargadas de atender las mesas de las parejas durante sus citas.

«El contexto del hotel ha hecho que la pasión se haya desbordado y el nivel de las parejas esté tan alto como en el programa diario», señala el presentador vasco, que promete no defraudar a los seguidores más acérrimos con la nueva edición del 'dating show' en un hotel de lujo. «La gente que ama 'First dates' se va a sentir estimulada y los que no lo ven habitualmente estoy seguro de que les va a entusiasmar la idea», insiste Sobera sobre este espacio que produce Mediaset en colaboración con Warner Bros. ITVP España.

En esta misma línea se ha pronunciado la productora ejecutiva y directora del 'casting', Isabel Navarro, quien incide en que se trata de una edición «fresca y veraniega», donde la diversidad y la integración seguirán siendo marca de la casa. «Aquí veremos cómo se prepara la precita y veremos en qué desemboca la postcita», subraya. Para 'First dates hotel', la productora decidió hacer el esfuerzo de contar con la mayor parte del equipo original que lo graba a diario para Cuatro, con algún refuerzo extra. «El equipo que hace este programa disfruta mucho haciéndolo y sería injusto no contar con ellos. Ha sido un regalo», señala.

70 cámaras robotizadas

'First dates hotel' supone además un reto técnico para que la audiencia no se pierda ningún gesto, actitud o mirada cómplice de los participantes. El formato cuenta con unas 70 cámaras robotizadas y camufladas con el entorno; un sistema de sonido que abarca cada estancia del hospedaje y una infraestructura de realización diseñada a medida para la producción. Todo ello para crear un espacio íntimo en el que los participantes puedan vivir su experiencia de una forma relajada y con mayor naturalidad.

El hotel contará un acogedor restaurante y ofrecerá las comodidades del Spa y su jacuzzi, la piscina, las camas balinesas, la zona de cóctel y el chill out o de veladas amenizadas con la música del DJ bajo la luz de las estrellas. Otras de las grandes novedades de esta versión es que los solteros podrán salir fuera del hotel para conocer la zona y disfrutar de deportes acuáticos, rutas por la montaña, salidas en barco o puestas de sol en la playa, entre otras muchas actividades que invitan al ocio compartido o que despiertan la pasión.