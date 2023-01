El 1 de febrero Disney+ estrena 'Black Panther: Wakanda for ever' La cinta comienza con la muerte del Rey T'Challa Se trata de la secuela de una de las películas más icónicas y exitosas de la factoría Marvel y es un homenaje a Chadwick Boseman

Aunque se suele decir que «segundas partes nunca fueron buenas», lo cierto es que la secuela de 'Black Panther', titulada 'Black Panther: Wakanda for ever' cosechó muy buenas críticas cuando se estrenó en los cines el pasado mes de noviembre. Ahora, Disney+ la ofrecerá a todos sus abonados a partir del próximo 1 de febrero.

No era fácil hacer una segunda parte del superhéroe negro después de la trágica muerte, el 28 de agosto de 2020, del actor Chadwick Boseman que daba vida en la gran pantalla al Rey T'Challa, también conocido como el superhéroe Black Panther.

La película de 2018 puso de manifiesto en el mundo de Hollywood que no era una utopía lograr un gran triunfo de taquilla y crítica con una producción protagonizada por actores afroamericanos que se desarrolla en el imaginario reino de Wakanda, en el que la cultura africana está más que presente. Su éxito se trasladó también a los Oscar. De las siete nominaciones que tenía, se llevó tres de las preciadas estatuilla. Hasta ahora, es el mayor triunfo de Marvel en los Oscar.

Wakanda for ever

Tanto si ya la vio en las pantallas de los cines como si no, 'Black Panther: Wakanda for ever' merece ser disfrutada desde el sofá de casa, con una mantita y con ganas de ver una cinta de acción que rinde homenaje al fallecido Chadwick Boseman y logra equipararse a su predecesora.

Viendo el subtítulo de la película -Wakanda for ever (Wakanda para siempre)- queda claro que el objetivo principal de la secuela es lograr la supervivencia del extraordinario reino oculto a los ojos de los simples mortales.

En 'Black Panther: Wakanda forever', Reina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye y Las Dora Milaje, luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que surgen tras la muerte del Rey T'Challa.

Mientras los wakandianos se esfuerzan por afrontar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia y Everett Ross y crear un nuevo camino para el reino de Wakanda.

En la cinta se presenta a Namor (Tenoch Huerta), rey de una nación submarina oculta, que tiene peculiaridad de ser un mutante.