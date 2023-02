Lo que hay que ver este 24 de febrero

El universo misterioso de Anne Rice vuelve a la pequeña pantalla con el estreno en AMC+ de 'Las brujas de Mayfair'. Intriga, poderes ocultos, magia y ritos ancestrales se mezclan en esta serie. Por otro lado, RTVE rememora el inicio de la guerra en Ucrania con programas especiales con motivo del primer aniversario del conflicto.

COSMO emite el final de 'Hell's Kitchen' mientras Movistar Plus+ pone en marcha hasta el próximo 19 de marzo un canal dedicado a las películas de los premios Oscar. Sundance estrena una nueva serie, 'Made in Oslo'.

Coque Malla, protagonista y productor del documental. / Movistar Plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'Jorge. Una travesía de Coque Malla'

Con tan solo 15 años Coque Malla se convierte en un fenómeno de masas con 'Los Ronaldos'. Cuando el grupo se disolvió, su vida cambió por completo. Solo, sin nadie que lo respaldara, Coque Malla se vio obligado a reinventarse y a empezar de cero con su carrera como solista.

Un periplo repleto de piedras en el camino que nos cuenta el propio Coque Malla y al que acompañan artistas como Dani Martín, Iván Ferreiro, Leonor Watling o Leiva. Un documental que relata su historia cuando han pasado más de 30 años de su éxito como líder de «Los Ronaldos».

Con múltiples álbumes y conciertos de todo tipo a sus espaldas, Coque Malla echa la vista atrás para revisitar aquel chico rebelde que a base de trabajo duro y talento pudo reconducir su carrera cuando la industria y los fans del grupo ya no estaban de su lado. Una historia de música y superación sin límites que el propio Coque Malla produce.

COSMO, 19.00 horas 'Hell's Kitchen' Final

Es la gran fina, y los finalistas, después de formar sus equipos, se preparan en la cocina para el servicio de cena final. El chef Ramsay sorprende a los finalistas con una reunión familiar en la que se les entrega la codiciada chaqueta de chef ejecutivo.

¡Ya está todo listo para el servicio! Ambas cocinas luchan por ejecutar los menús. Ambos chefs se sienten inseguros… el chef Ramsay solo puede coronar a uno… ¿ Quién será el ganador de Hell's Kitchen?

#Vamos, 21.00 horas 'Informe Plus+'

El programa de esta noche lleva por título 'Romario en España. Ingobernable'. El futbolista que fuera definido por Jorge Valdano como «de dibujos animados» hoy es una de las figuras políticas más respetadas en su país y su paso por España no dejó indiferente a nadie.

Ronald Koeman, Michael Laudrup, Jorge Valdano o Claudio Ranieri se acercan a este Informe Plus+ para recordar el paso del brasileño por LaLiga. Ellos y quienes más trataron con él dentro y fuera del campo repasan la huella que dejó el brasileño tanto en Barcelona como en Valencia, las dos ciudades que disfrutaron de uno de los futbolistas más geniales.

Periodistas de Barcelona y Valencia analizan también su paso por España y el legado que dejó con sus polémicas y aquellos goles que ya forman parte de la historia de LaLiga.

Anne Rice es la autora de las novelas en las que se basa el guión de la serie. / amc+

AMC+, desde hoy 'Las brujas de Mayfair'

En esta serie del Universo Inmortal de Anne Rice, no encontramos con la historia de una joven que es heredera de una familia de brujas. Mientras lidia con sus nuevos poderes, deberá enfrentarse a una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

Protagonizada por Alexandra Daddario, que da vida a Rowan Fielding la una joven e intuitiva neurocirujana que de la noche a la mañana se entera que es heredera de una familia de brujas. Pronto empieza a experimentar extrañas habilidades con las que debe aprender a lidiar. Por si fuera poco, Rowan es consciente de que está en peligro cuando sufre varios ataques de una presencia siniestra que ha perseguido a su familia durante generaciones.

Cuando una bruja es elegida y heredera del don familiar, tendrá algunos poderes sobrenaturales. Estos poderes podrán ser utilizados para el bien o para el mal. Un buen control de ellos será fundamental para no causar el mal o para no hacer un mal uso de ellos.

Imagen de la ciudad de Mariúpol, una de las primeras en sufrir los horrores de la guerra. / rtve

La 2, 22.00 y 23.00 horas 'La story de Zelensky'

La 2 emita el documental 'La story de Zelensky' pone el foco en el presidente ucraniano, un cómico que pasó al estrellato con la serie de televisión 'Servidor del pueblo', y fue elegido presidente del gobierno y erigido en héroe de la resistencia del país.

'Documentos TV' estrena en La 2 'Primavera en Mariúpol', que, a través de los desesperados testimonios de los habitantes de la ciudad de Mariúpol abandonados a su suerte en las calles destruidas y en los sótanos inmundos, muestra cómo fueron los primeros meses de dolor y sufrimiento que comenzaba a sembrar la guerra.

Pia Tjelta da vida a una mujer que desea ser madre a toda costa. / SUNDANCE TV

Sundance TV, 22.00 horas 'Made in Oslo'

Elin (Pia Tjelta) tiene 40 años y debe rendirse a la idea de ser madre, ya que su relación con Bjørn (Jacob Cedergren) no sobreviviría a ninguna fecundación in vitro más. Es el momento de plantearse adoptar un bebé y dejar de luchar, pero a Elin le cuesta de rendirse definitivamente.

Dirigir su propia clínica de reproducción asistida y trabajar cada día rodeada de esperanza le impide renunciar por completo a la idea de concebir un bebé. ​Pero, ¿hasta dónde puede llegar Elin por convertirse en madre?

Su obsesión la llevará a tratarse médicamente en secreto, rebasar los límites de la ética y jugar a ser Dios. Todo esto a pesar de que esté poniendo en riesgo su propio negocio, su matrimonio e incluso la relación con su hijastra Stella.

Fotograma de la película 'Los Fabelman'. / Movistar plus+

del 23 de febrero al 19 de marzo Los Oscar por Movistar Plus+

Los abonados a la Movistar Plus+ podrám disfrutar en el dial 13 de sus dispositivo de un canal pop up, Los Oscar, dedicado íntegramente a la emisión de las mejores películas (disponibles también bajo demanda y en una sección accesible desde el menú de la plataforma).

Con aquellas películas que se alzaron con la codiciada estatuilla dorada, incluidas la ganadora del año pasado ('Coda') y una de las grandes favoritas de este año ('Todo a la vez en todas partes').

Un repaso por el gran cine de las últimas décadas con 83 películas que acumulan 177 premios, 14 cortos (cinco de ellos con nominación este año) y 11 documentales sobre ganadores de los Oscar.

Las cosas no pintan nada bien para los Pogues en esta nueva temporada. / Netflix

Netflix, desde hoy 'Outer Banks' T3

Tras perder el oro y huir de los Outer Banks, los Pogues recalan en la orilla de una isla desierta que a primera vista parece un hogar idílico. Los nuevos habitantes de la isla, bautizada oficialmente como 'Poguelandia', se dedican a pescar, nadar y disfrutar sin preocupaciones en su refugio provisional.

Pero las cosas no tardan en torcerse para John B., Sarah, Kiara, Pope, J. J. y Cleo: al verse envueltos de nuevo en la búsqueda del tesoro, no les queda otra que salir por piernas —literalmente— para salvar el pellejo. Los Pogues están sin blanca y lejos de casa, y no pueden confiar en nadie; Ward y Rafe buscan vengarse; y un implacable mafioso caribeño está dispuesto a hacer lo que sea con tal de echarle el guante al botín.

