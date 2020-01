Fans de OT piden la expulsión de la canaria Eli

Operación Triunfo 2020 comienza con polémica. Los primeros días están siendo difíciles entre los aspirantes a cantantes profesionales dentro de la academia, siendo la canaria Eli una de las últimas protagonistas de los roces entre los alumnos. Su relación con algunos compañeros ya ha provocado una advertencia por los responsables del programa y en las últimas horas muchos fans del programa han pedido una expulsión disciplinaria con los hashtags de #NominacionDisciplinariaEli y #ELIminada en Twitter.

Por su parte la directora de la academia, Noemí Galera, ha censurado actitudes negativas sin dirigirse directamente a la canaria, advirtiendo que habrá consecuencias. Sin ser interpelada directamente, Eli respondió que no cambiará su actitud. «No voy a dejar de ser como soy. Tiene que haber un mínimo de respeto, pero general», aseveró la canaria.

Antes Noemí Galera había pedido respeto entre los alumnos. «Entiendo que cada uno tiene sus ideas. Pero como no os respetéis entre vosotros y no os habléis con respeto entre vosotros, ahí si que voy a meter baza. A lo mejor no sois conscientes de lo que os estoy diciendo. Recapacitad y pensad cómo os habláis entre vosotros, cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias».

«Vosotros queréis ser artistas, y habrá un montón de gente que van a querer ser como vosotros y si no sois educados, respetuosos y buenas personas, no tendréis fans. Yo no voy a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas por favor, que grita a otro», señaló Galera en clara alusión a un momento en el que Eli quitó a Flavio la guitarra.

«Estoy generalizando porque no quiero entrar en detalles. Y espero que no me hagáis entrar en detalles porque si lo hago será ya para sancionar a alguien. Pensadlo bien. Sabéis de lo que estoy hablando. Si realmente sois una piña, sedlo de verdad», dijo Galera.