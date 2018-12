Famous gana la reñida final de OT

Un punto que le ha valido al joven de Bormujos (Sevilla) los 100.000 euros de premio de esta edición de "OT" que ha ganado interpretando "And I Am Telling You I'm Not Going", de Jennifer Hudson, y que comenzaba hace 92 días con mucho nivel y dieciséis aspirantes que se reducían a cinco al principio de esta noche.

Alba Reche, Natalia, Famous, Sabela y Julia se midieron las fuerzas esta velada, en orden alfabético, en el plató del programa de La 1 de TVE y también en las redes sociales, que se dividía desde hacía días por elegir al sucesor de Amaia Romero, que regresó al escenario para coronar al joven de 19 años.

Visiblemente sorprendido, Famous se quedaba mudo al escuchar su nombre después de ese 36 % de los votos, seguido de cerca por Alba Reche (35 %) y por Natalia Lacunza, que partía como favorita al principio del "talent" pero que finalmente ha quedado tercera en el podio con un 29 % de apoyo del público.

"Eres gigante, una bestia en el escenario. Lo tienes de fábrica, innato", elogiaba Ana Torroja, junto a Manuel Martos y Joe Pérez Orive, al ganador de la noche tras defender "And I Am Telling You I'm Not Going".