Eurovisión llega a su final sin un candidato claro y con la incógnita de Israel

Todo está por decidir en Eurovisión 2024. La edición llega este sábado por la noche a su final en La 1 (21:00 horas), con un escenario abierto en el que todo puede pasar. Las principales casas de apuestas (según ha recopilado la web Eurovision Worlds) apuntan a una victoria del representante de Croacia, Baby Lasagna, con su canción 'Rim Tim Tagi Dim' sin embargo, en las últimas horas, la candidatura de Israel liderada por Eden Golan ha escalado posiciones hasta convertirse en la segunda favorita para llevarse el micrófono de cristal tras su primera actuación en directo en la segunda semifinal.

Todo ello envuelto por una fuerte polémica por su participación en el concurso europeo, que provocó abucheos y protestas en Malmö censurando la actitud de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha insistido en los últimos días en separar el espectáculo televisivo de la política.

Pero los ojos en España estarán puestos en el dúo alicantino Nebulossa, cuya 'Zorra' hizo vibrar a los espectadores del Malmö Arena durante la actuación en la segunda semifinal. La candidatura de RTVE cantó en directo por primera vez delante del público, inyectándose una dosis de energía ante unos asistentes volcados con la cantante Mery Bas y participando incluso durante la actuación (corearon fuertemente el 'Soy más zorra todavía' de la canción).

Para ver a los representantes españoles en la final no habrá que esperar mucho: actuarán en la posición número ocho, como así lo decidieron los productores de la organización. Es el mismo puesto con el que cantó Blanca Paloma en la edición del año pasado.

La participación de Nebulossa en Eurovisión supone el colofón de una ascendente trayectoria musical que comenzó en enero. El dúo está formado por Mery Bas, de 55 años, y su marido Mark Dasousa, de 47. Ambos compaginan la gestión de un centro de spa en Ondara (Alicante), un estudio de música y este grupo musical que formaron en 2018. Se presentaron al 'Benidorm Fest' sin que el cantante lo supiera, convirtiéndose en un fenómeno social que terminó desencadenando en la victoria en la preselección española. En un año, han pasado de hacer conciertos con decenas de personas a actuar ante los casi 200 millones de espectadores que siguen Eurovisión en todo el mundo.

Las casas de apuestas no auguran un buen resultado para los españoles: quedarían en el puesto 18 (actúan en la final 26 candidaturas), con una probabilidad de ganar que no llega al 1%. No obstante, Mery Bas ya se siente satisfecha tras hacer vibrar al público de Eurovisión. «Estamos muy emocionadas por ver la entrega del público y todo lo que ha pasado. Lo hemos disfrutado muchísimo», comentaron a RTVE. De cumplirse esta posición, España conseguiría un nuevo revés en el festival tras Blanca Paloma (quedó en 17) y vería más lejos la medalla de bronce que logró Chanel en 2022.

Abre Suecia, cierra Austria

La final del certamen musical más importante del mundo la abrirá Suecia, el país anfitrión, con Marcus y Martinus, y, en segundo lugar, actuará Ucrania con las cantantes alyona alyona & Jerry Heil cuyo 'Teresa & Maria' también ha ido ganando adeptos con el paso de la semana hasta escalar a las opciones favoritas.

España actuará la octava entre los representantes de Lituania y Estonia. La recta final estará protagonizada por las candidaturas de Georgia (24), Francia (25) –otra de las preferidas– y cerrará Austria (26). Tampoco faltará el homenaje a ABBA desde su propio país, coincidiendo con los cincuenta años de la victoria de 'Waterloo', con una actuación conjunta de Charlotte Perrelli, Carola y Conchita Wurst.

Israel, que pasó la segunda semifinal de Eurovisión entre abucheos y aplausos, y estrictas medidas de seguridad, saldrá al escenario del Malmö Arena en la sexta posición. Su participación en el certamen provocó el malestar de representantes de otros países. El de Bélgica, Mustii, apareció actuando en la gala del jueves con la palabra 'peace' pintada en el brazo.

De hecho, la televisión pública flamenca optó por cortar la emisión del festival cuando apareció la candidata israelí en el escenario. «Condenamos las violaciones del Estado de Israel en Gaza», argumentaron en un comunicado. También la griega Marina Satti bostezaba y mostraba indiferencia en la rueda de prensa que compartía con Eden Golan.

En las calles de la ciudad sueca se reforzó la seguridad para evitar conflictos entre israelíes y propalestinos. De hecho, la ciudad sueca vivió el jueves dos concentraciones a favor de Palestina y otra apoyando al Gobierno de Israel. Además, el primer ministro Benjamín Netanyahu animó a su representante antes de la segunda semifinal frente a la «repugnante ola de antisemitismo» que, según el mandatario, se enfrentaba Eden Golan.