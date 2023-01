Lo que hay que ver este 20 de enero

El singular grupo de 'The Legend of Vox Machina' ataca de nuevo. / prime video

Nos encontramos ante un viernes repleto de ofertas más que interesantes y muy variadas. Movistar Plus+ ofrece en exclusiva la entrevista concedida por el príncipe Harry en la que no se corta un pelo a la hora de hablar de su familia. Mientras, HBO bucea en el escándalo que supuso el 'caso Arny' y en las consecuencias que tuvo para varias famosos españoles. Prime Video estrena la segunda temporada de la irreverente 'The Legend of Vox Machina' y Netflix ofrece a sus abonados la futurista película 'JUNG_E'.

El príncipe Harry (i) y el periodista Tom Bradby, en un momento de la entrevista. / movistar plus+

#0, 21.00 'Harry, la entrevista'

La entrevista de la que todo el mundo habla llega a España esta noche a través de Movistar Plus+.

A raíz de la publicación de sus memorias, el príncipe Harry se sincera como nunca antes en esta entrevista en profundidad concedida al periodista Tom Bradby y emitida recientemente en la cadena británica ITV.

En esta entrevista habla de la Familia Real, de la relación actual con su hermano y su padre, de la persecución de la prensa o de lo que sintió el día que murió su abuela, la reina Isabel II.

Karra Elejalde (d) y Enric Auquer, dúo protagonista de la película. / movistar Plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'La vida padre'

La película comienza con Mikel, el personaje de Enric Auquer, un joven y ambicioso chef, narrando lo ocurrido treinta años antes, exactamente el sábado 18 de agosto de 1990. Aquel día, en mitad de la Semana Grande de Bilbao, el futuro del padre de Mikel, Juan Inchausti, el mejor chef de la ciudad, se fue al traste cuando el niño decidió colocar ranas vivas en la comida. Con su negocio en bancarrota, Juan se tiró a la ría y desapareció ¿para siempre?

Tierna, hilarante y, a veces, un poco amarga, 'La vida padre' habla de las relaciones paternofiliales a la vez que hace una crítica de la cultura del éxito y de una sociedad basada en apariencias que no nos deja disfrutar de lo que de verdad importa: ser feliz.

La cantante, en un momento de uno de sus conciertos. / Disney+

Disney+, desde hoy 'Idina Menzel: ¿Por dónde se va al escenario?'

Los muchos triunfos de la actriz y cantante Idina Menzel incluyen icónicos papeles en Broadway en producciones de «Rent» y «Wicked», así como la legendaria voz de Elsa en 'Frozen'.

Sin embargo, un objetivo soñado ha evadido su alcance: encabezar un concierto en el mundialmente famoso Madison Square Garden en su ciudad natal de Nueva York. La cineasta Anne McCabe sigue a Menzel en una gira nacional a lo largo de 16 espectáculos mientras hace malabares con los desafíos de ser una madre trabajadora con un agotador calendario de viajes, preparándose para finalmente realizar su sueño.

El presentador Jesús Vázquez. / hbo max

HBO Max, desde hoy 'Arny. Historia de una infamia'

HBO Max estrena esta a docuserie, de tres capítulos, que repasa el caso ocurrido en Sevilla a mediados de los años noventa. A principios de 1996 salta a la luz la investigación sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla. Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, produciéndose una auténtica caza de brujas y un gran revuelo mediático porque entre los casi 50 imputados se encuentran famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara.

La investigación es llevada a cabo en gran parte bajo secreto de sumario para proteger la identidad de los 55 menores que acusan a los inculpados. El impacto del caso hace que los medios se vuelquen con la noticia y se produzca un juicio paralelo en la sociedad.

Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos «falsos culpables»?

Esta vez, nuestros protagonistas se enfrentan a dragones. / prime video

Prime Video, desde hoy 'The Legend of Vox Machina'

Prime Video estrenará la esperada segunda temporada de 'The Legend of Vox Machina'. La nueva entrega constará de 12 episodios, con tres capítulos que se estrenarán cada semana.

Recordemos que se trata de una serie de animación para adultos que sigue las peripecias de Vox Machina, un variopinto grupo de inadaptados con una desmedida afición a las peleas y a la bebida. Esa afición les lleva a tener una deuda enorme en un bar y la única forma de saldarla es salvar el reino de Exandria de fuerzas mágicas oscuras.

Ahora, en la segunda temporada, después de salvar el reino del mal y evitar la destrucción a manos de la pareja más aterradora de Exandria, Vox Machina se enfrenta a salvar el mundo una vez más, ahora, de un siniestro grupo de dragones conocido como el Cónclave Croma.

En esta cinta, la Tierra ha sido devastada por el cambio climático. / Netflix

Netflix, desde las 8.00 horas 'JUNG_E'

En este apasionante thriller de ciencia ficción, un catastrófico cambio climático ha devastado la Tierra y los humanos han huido a refugios espaciales.

Cuando un cambio climático extremo devasta la Tierra, los humanos emigran a unos refugios construidos en el espacio exterior, donde se libra una guerra civil que dura décadas. En ese contexto, Yun Jung-yi se convierte en una mercenaria y estratega militar mítica con incontables victorias en su haber, pero una misión fallida la deja en estado vegetativo. Kronoid, una empresa militar de desarrollo de IA, trata de crear la inteligencia artificial de comando en combate definitiva clonando el cerebro de Jung-yi.

Al cabo de 35 años, Yun Seo-hyun, la hija de Jung-yi, participa en la construcción de la IA como líder de investigación del proyecto JUNG_E. Pero, pese a los múltiples intentos de clonación y simulación, no se logra el avance deseado y Kronoid abandona la investigación para centrarse en otro proyecto. Seo-hyun descubre sus planes y decide salvar JUNG_E.

Un momento del programa divulgativo. / rtve

RTVE Play, disponible 'El condensador de fluzo'

El programa le propone un recorrido por la historia de los alimentos. Conocerá la dieta paleolítica, elaborará un festín medieval junto al chef Gonzalo D'Ambrosio e indagará en los menús vikingos e hispanos.

Goyo Jiménez mostrará el Cuerno Real de Noruega y contará los orígenes del hidromiel. Con Ignacio Martín Lerma descubrirá la verdadera dieta paleolítica, clave en el desarrollo de nuestra especie.

La catedrática Mª Ángeles Pérez Samper contará la relevancia de la gastronomía en la identidad de los pueblos. Miguel Iríbar nos descubrirá la historia de los pescadores vascos que faenaban en busca de ballenas, atún o bacalao. Y, por último, María Jesús Cava traerá un acontecimiento imposible: cómo algo tan simple como una hoja de té pudo encender la mecha de la Revolución Americana.