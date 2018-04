‘En Otra Clave’ cierra la temporada en el Alfredo Kraus

El renovado formato ha apostado por un humor secuenciado en diversos sketches, con un tono más surrealista y con propuestas escénicas que disparan al absurdo situaciones cotidianas, siempre acompañadas por una banda de cinco músicos en directo, liderada por el maestro Quique Pérez.

“En Otra Clave” comenzó (con una formato diferente) hace catorce años, haciendo una apuesta decisiva por el teatro. En este sentido, el público que asiste a la grabación del programa presencia, en realidad, una representación teatral. De hecho, la grabación del programa se ha producido en este tiempo en todos los teatros de Canarias, huyendo de la fórmula habitual de grabación en plató, y acercando la Televisión Canaria y el teatro a cada uno de los municipios de Canarias.

Por otro lado, ‘En Otra Clave’ ha apostado por el compromiso con el arte en las islas. Artistas como Jorge Pérez, Rayco Rodríguez, Paula Calavera, David Méndez, Ione Domínguez, Nareme Melián, Julia Afonso Chillón, Christian Lezcano, Airam Estévez, entre otros, han vestido con sus obras el escenario que ha dado vida a cada una de las propuestas escénicas planteadas. Asimismo también ha apostado por la integración, y ha firmado un convenio con las asociaciones Síndrome de Down Las Palmas y Síndrome de Down Tenerife, que se concretó en la producción de un espot a favor de la integración y participación como ciudadanos autónomos y de pleno derecho de las personas con síndrome de down. Además, varias personas con síndrome de Down han participado en varias escenas del programa, así como también miembros del colectivo Antígona formado por actores y actrices ciegas o con discapacidad visual.

Las más de 50 personas que hacen posible el programa ‘En Otra Clave’ se han propuesto cerrar esta segunda temporada agradeciendo la fidelidad que la audiencia le ha dispensado en esta nueva etapa, con un show único que no dejará indiferente a nadie.