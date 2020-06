Elle Fanning: «Con la comedia no puedes esconderte»

–Me costó adaptarme. Yo nunca he interpretado a Shakespeare, no soy una actriz entrenada en el teatro, y los diálogos requerían memorizar toneladas de frases. Es una serie que respeta la palabra tanto como las emociones.

Delicada y seductora, extravagante y retorcida, Elle Fanning cabalga hacia el éxito con las armas de su generación, es decir, millones de admiradores en su cuenta de Instagram y una idea muy clara de cómo conquistar su territorio. La pequeña de las hermanas Fanning –Dakota parece haber sido relevada a un segundo plano– se atreve con personajes de princesa de cuento, películas de terror que hablan de anorexia, con la ciencia ficción y el mundo punk, y con películas de autor firmadas por Sofía Coppola. Esta Fanning no se arruga, no tiene miedo, quiere sorprender y sabe cómo.

Las redes sociales

Obsesionada con trabajar, la menor de las Fanning asegura que siente la presión de las redes sociales como el resto de su generación.

–Es muy activa en Instagram. ¿Disfruta comunicándose directamente con sus seguidores?

–Es una herramienta de dos filos; por un lado puedo interactuar con los fans, por otro me someto gratuitamente a las críticas. Los comentarios pueden ser muy crueles porque muchos opinan sin conocerme, entran en mi pagina y me insultan.

–Su carrera es atípica. ¿Correr riesgos le está saliendo rentable?

–Soy una actriz que busca descubrir emociones escondidas, extrañas. Nunca he rodado el típico filme de adolescente americana de colegio. Creo que tiene mucho que ver con mi vida cotidiana en Los Ángeles. Yo me eduque en un colegio de la ciudad, me gradué hace 3 años y sé lo que siente mi generación. Muchos productores mandan guiones sobre adolescentes americanos que no me parecen reales, desconozco a los jóvenes que retratan y no las hago.

–¿Disfruta vistiendo atuendos extravagantes para dar vida a sus personajes?

–He desarrollado una relación de amor-odio con los corsés y reconozco que es una herramienta necesaria a la hora de representar a estas mujeres reprimidas. Cuando yo me pongo esa prenda de ropa, el maldito corsé, mi cabeza me lleva a otra época. ¡Es una pieza terrible que no te permite respirar!

–Usted es una de las actrices más conectadas al mundo de la moda...

–Sí. Me encanta la moda, la expresión personal a través del vestuario siempre me ha interesado. Nuestra forma de vestir es parte de la personalidad. Catalina era una reina que mantenía la sencillez en su atuendo, sin joyas ni vestidos llamativos.

–¿Qué destacaría de su experiencia en la televisión?

–La televisión te permite estudiar el personaje durante más tiempo y cambiarlo sutilmente.