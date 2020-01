Eli y Nia ya son concursantes de Operación Triunfo

En la primera tanda les tocó el turno a Eli, que eligió para su debut Mustang Sally, de Wilson Pickett, mientras que Nia usó I like it de Cardi B como carta de presentación.

Por una parte, Eli Sánchez también se hizo con su plaza después, cuando el jurado dio a conocer a los últimos cuatro concursantes antes de pasar al escogido por el profesorado y el del público. Eli reside en el barrio capitalino de Tamaraceite y desde muy pequeña ha estado enamorada de la música. Entre sus primeros regalos más valiosos estuvo una guitarra que fue su fiel compañera y que aprendió a tocar tanto en la Escuela Municipal de Música como de forma autodidacta. A sus 19 años, se describe como una persona «especial, feliz y con altas dosis de locura», pero sobre todo, alguien que no tiene otra meta en la vida que no sea triunfar en el mundo de la música. Aunque aún es una novel en los escenarios, ya ha hecho algunos pinitos bajo su sobrenombre de Roxex y, aunque sus registros son muy variados, se decanta principalmente por géneros más urbanos como el rap.