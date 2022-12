El 22 de diciembre llega 'Vacaciones por M+', un nuevo canal familiar estará activo hasta el 8 de enero Un canal pop up exclusivo con casi 100 títulos de cine

Cartel anunciador del nuevo canal navideño. / movistar plus+

Movistar Plus+ celebra un año más la navidad con un canal pop up exclusivo que reúne casi 100 títulos de cine para ver en familia y disfrutar en un entorno seguro. Películas llenas de magia, aventuras, diversión, animación y fantasía.

Una oferta de entretenimiento para las vacaciones escolares, del 22 de diciembre al 8 de enero. Porque el mejor regalo en estas fiestas es emocionarse juntos.

Cada día, una propuesta

Todos los días, Vacaciones por M+ ofrecerá en horario de prime time (21.00 horas) una programación tematizada con estos títulos destacados.

Jueves 22. Comedia española para todos. 'A todo tren. Destino Asturias', 'Mamá o papá', 'Llenos de gracia'.

Viernes 23. Saga jurásica. 'Parque Jurásico', 'El mundo perdido (Jurassic Park)', 'Jurassic Park III (Parque Jurásico III)', Jurassic World, Jurassic World: El reino caído'.

Los dinosaurios regresan por Navidad. / movistar plus+

Sábado 24. Papá Noel. 'Elf', 'Yo soy Papá Noel', 'Arthur Christmas: Operación regalo'.

Domingo 25. Entre fantasía y realidad. 'Zooloco', 'Los Pitufos', 'Los Pitufos 2', 'Sonic, la película'.

Lunes 26. Fantasía de los 80. 'Legend', 'La historia interminable', 'Los Cazafantasmas'.

Martes 27. Siempre en familia. 'Jugando con fuego', '¿Quién es quién?', 'CODA'.

Miércoles 28. Agentes especiales. 'Una policía en apuros', 'OSS 117: desde África con amor', 'Johnny English Returns'.

Jueves 29. Jóvenes luchadoras. 'Ainbo, la guerrera del Amazonas', 'Calamity', 'Fireheart'.

Viernes 30. Hombre-máquina. 'Pacific Rim', 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina', 'Ready Player One'.

Cartel promocional de 'Pacific Rim'. / movistar plus+

Sábado 31. Aventuras muy emocionantes. 'Lunáticos', 'Tarzán', 'Rango'.

Domingo 1. Saga Men in Black. 'Men in Black (Hombres de negro)', 'Hombres de negro II', 'Men in Black 3'.

Lunes 2. Aventuras mágicas con Jack Black. 'Pesadillas', 'La casa del reloj en la pared'.

Martes 3. Mundos enfrentados. 'Héroe en dos mundos', 'Warcraft: El origen'.

Miércoles 4. Mi amigo y compañero fiel. 'Una amistad para siempre', 'I Love Dogs', 'El lobo y el león', 'El secreto de Vicky'.

Jueves 5. Pide un deseo. '4 chicos y 'Esto'', 'Absolutamente todo'.

Viernes 6. Trabajando en equipo. 'Colegas en el bosque', 'Upsss! 2 ¿Y ahora dónde está Noé?', 'Los pingüinos de Madagascar'.

Sábado 7. Hogar, sucio hogar. 'Ratónpolis', 'Los olchis', 'Shrek'.

Domingo 8. Marcaron época, los 80. 'Top Gun', 'Regreso al futuro', 'Regreso al futuro II', 'Regreso al futuro III'.