Lo que hay que ver este 8 de diciembre

Llega a Netflix todo un 'bombazo': la serie documental en la que Enrique y Meghan cuentan su versión de su historia. Si prefiere la música, Movistar Plus+ emite un concierto de Vetusta Morla y un Informe+ centrado en la figura de Prosinecki. Si lo suyo son las películas, TCM le invita a ver 'El cazador' y Movistar Plus+ 'Spider Man: No way Home'.

Dersu Uzala es un cazador en Siberia. / c7

TCM, 21.00 horas 'Dersu Uzala (El cazador)'

Diciembre es sinónimo de invierno, frío, chimenea y tardes de mantita y películas sin moverte del sofá. Pero, además, diciembre es el mes que más nos recuerda a la nieve y, por ello, TCM ha elegido una selección de películas en las que los paisajes nevados son un protagonista más.

Hoy ofrece 'Dersu Uzala (El cazador)'. El capitán Vladimir Arseniev y su destacamento tienen que realizar unas prospecciones geológicas en los bosques de la taiga siberiana. La inmensidad del territorio y la dureza del clima hacen que se extravíe.

Condenado a vagar por una tierra salvaje, Vladimir conoce a Dersu Uzala, un cazador nómada que conoce el territorio como la palma de su mano y sabe cómo afrontar las inclemencias del tiempo. Dersu enseñará a Vladimir a respetar la naturaleza y a convivir en plena armonía con ella, una lección que difícilmente olvidará el resto de su vida.

Movistar Estrenos, , 21.00 horas 'Vetusta Morla. Cable a Tierra'

Un directo único de Vetusta Morla. El 25 de noviembre de 2021, un día antes del estreno de su último disco ('Cable a tierra'), el grupo tricantino ofreció un concierto muy especial, lleno de éxitos nuevos y clásicos, en el que presentaron su nuevo disco.

Un directo en TikTok les sirvió para presentar a sus fans su último disco. Se convirtieron así en la primera banda española en hacer un concierto en la plataforma. A las canciones del último disco se sumaron clásicos de discos pasados como 'Consejo de sabios' o 'Copenhague'.

Un directo en un estudio, muy cuidado y sin apenas público que sirvió como pistoletazo de salida de su sexto álbum de estudio, 'Cable a tierra', en el que visitan nuestro folclore y el de más allá de nuestras fronteras. Un concierto con el que disfrutar de una de las bandas españolas con más éxito de nuestra escena indie rock actual.

La pareja en un momento de la serie documental. / netflix

Netflix, desde hoy 'Enrique y Meghan'

Sin duda, el estreno del día es esta serie documental de seis capítulos sobre los duques de Sussex dirigida por Liz Garbus. Se emite en dos partes: Volumen I: 8 de diciembre (Episodios 1-3). Volumen II: 15 de diciembre (Episodios 4-6)

En esta serie documental de una exhaustividad sin precedentes, los duques de Sussex cuentan su versión de su conocida historia de amor. A lo largo de seis episodios, la serie analiza los inicios clandestinos de su relación y los problemas que les hicieron sentirse obligados a abandonar sus funciones en la institución.

No se limita a la historia de amor de una pareja, sino que retrata nuestro mundo y cómo nos comportamos los unos con los otros. Para ello, cuenta con los testimonios de familiares y amigos —muchos de los cuales nunca habían hablado públicamente de ellos— y de historiadores que comentan el estado actual de la Commonwealth y la relación de la familia real británica con la prensa.

'Enrique y Meghan' es una visión inédita de una de las parejas más polémicas de la historia reciente. Dirigida por Liz Garbus, cineasta aclamada por la crítica, nominada dos veces al Óscar y ganadora de dos premios Emmy.

HBO, desde hoy 'The Outlaws' T2

La serie sigue a siete desconocidos obligados a cumplir una condena de servicios a la comunidad en Bristol. A medida que sus nuevas y poco probables amistades se cruzan con sus complicadas vidas privadas, los protagonistas deben unirse para proteger a uno de los suyos de la banda criminal más peligrosa de Bristol.

Se emite la versión extendida de la película. / movistar plus+

Movistar Estrenos 2, 21.00 horas Spider-Man: No way home (versión extendida)

Versión extendida con 13 maravillosos minutos más de escenas e imágenes adicionales de esta película que reventó la taquilla en todo el mundo en 2021 y en la que confluyen todos los universos en los que ha existido Spider-Man.

Tras conseguir acabar con Mysterio en 'Spider-Man: Lejos de casa', la vida de Peter Parker y de su entorno está a punto de irse a pique, ya que el supervillano ha conseguido dejar un legado letal: ha desvelado la identidad de nuestro héroe, vecino y amigo y ha conseguido que muchos lo crean el enemigo número 1.

Cuando consigue la ayuda del Doctor Strange para intentar restaurar su secreto, el hechizo abre un agujero en el Multiverso que libera a las más retorcidas némesis a las que hayan podido enfrentarse los Spider-Man de cualquier universo.

Robert Prosinecki. / movistar plus+

#Vamos de Movistar 'Informe Plus+. Prosinecki'

El fichaje de Robert Prosinecki por el Real Madrid revolucionó el fútbol en 1991. Con 22 años era campeón del Mundo sub20, campeón de Europa y la apuesta del equipo madrileño para superar al FC Barcelona, el Dream Team de Johan Cruyff.

Sin embargo, las lesiones y la guerra en su país, la antigua Yugoslavia, marcaron su paso por el fútbol español. Prosinecki demostró su talento en el Real Madrid, el Real Oviedo, el FC Barcelona y el Sevilla FC, entre otros clubes, además de protagonizar grandes éxitos en la selección croata junto a jugadores como Davor Suker, Zvonimir Boban y Robert Jarni.

Un futbolista irrepetible, ahora entrenador, que cuenta las sensaciones vividas en cada una de esas etapas.