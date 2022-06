Cuatro jóvenes canarios que quieren conquistar las bandas de Miss World y Míster Internacional

Son cuatro jóvenes canarios que se encuentran en estos momentos participando en los certámenes de belleza más importantes del país. Andrea Franco y Cristina Belda representarán a las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, en Miss World Spain, mientras que Kilian Guedes y Daniel Rodríguez harán lo propio en Míster Internacional Spain en sendas galas que se celebrarán este fin de semana en Pineda de Mar (Barcelona).

Andrea es una joven de 25 años procedente de Castillo del Romeral y graduada en Ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto. Actualmente trabaja desempeñando labores de merchandising, ventas e imagen de tienda, aunque su gran pasión es el mundo de la belleza.

Andrea Franco.

Ganó el certamen provincial celebrado en Café del Mar en el año 2019 y ahora compite medio centenar de aspirantes llegadas de todas las comunidades autónomas españolas. «Después de una larga espera, vivo esta experiencia con gran ilusión y con muchísimas ganas. Tener un propósito me llena el alma, poder visibilizar y apoyar a colectivos y causas que lo necesitan, es una sensación única y es una oportunidad que nos brinda Miss World. Es lo que hace único a este certamen ya que va más allá de una apariencia física y valoran cualidades como la humildad, la empatía, la formación, etcétera», expuso ilusionada esta candidata que promete algo: «Darlo todo en una experiencia única de la que espero superarme como persona y vencer mi timidez».

Desde Santa Cruz de Tenerife llega Cristina Belda. Con 21 años, estudia primer año de periodismo y cursa el tercer año de la carrera de Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

Para ella, participar en este certamen es la oportunidad de ser «portavoz de mi provincia. Es un sueño que había querido cumplir desde hace años, impulsada por el lema ' Belleza con un propósito' me siento orgullosa de poder dar voz a un problema global tan grave como el medio ambiente, un tema que vivo muy de cerca».

En cuanto a sus aspiraciones en este certamen, ella se siente «muy afortunada de vivir la experiencia, y poder contar con cada uno de los miembros de la organización que siempre tienen una sonrisa para recibir a cada persona a lo largo de este camino y me siento realmente orgullosa de representar a mi provincia sobretodo poder dejarla en un buen lugar por la confianza que me han brindado, además desde aquí quiero agradecer a todo el equipo que hace esto posible y a todos los canarios que nos apoyan desde el archipiélago».

Kilian Guedes.

Kilian Guedes, de Ingenio y estudiante de psicología, además ha trabajado de técnico de marketing, asesor gastronómico y emprendedor de una 'startup' en España. «Para mi este certamen es puro crecimiento personal y sobre todo, un orgullo».

Sus aspiraciones son «mostrar al mundo» su potencial en la moda y «visibilizar mi proyecto empresarial, el cual va a solucionar un problema en un sector muy importante de este país».

Daniel Rodríguez.

Por último, Daniel Rodríguez es un palmero de 23 años que trabaja como maestro de Educación Primaria en la especialidad de Educación Física y llega a este certamen con todas las ganas del mundo. Él se siente «muy agradecido» de poder decir que, con tan solo 22 años, le han dado «la oportunidad en mi isla de poder trabajar de lo que he estudiado, de docente en un centro educativo concertado».

Desde el municipio de El Paso, participar en Míster Internacional Spain «es una gran oportunidad que pienso exprimir todo lo posible, representando a la provincia donde me he criado desde que he nacido. Ahora me toca demostrar que puedo ostentar la banda de más guapo de España».

Andrea Franco, Cristina Belda, Kilian Guedes y Daniel Rodríguez tienen puesta toda la ilusión del mundo en conseguir las bandas de más guapas y guapos de España en Pineda de Mar, los chicos el viernes y las chicas el sábado. La suerte está echada.