Cristina Ramos participará en Tu cara me suena

De Telecinco a Antena 3. La fama la consiguió con Mediaset pero ahora es el grupo Atresmedia la que la ha fichado para uno de sus programas, Tu cara me suena, que presentará la edición número 8 a principios de 2020.

Cristina Ramos es una de las concursantes confirmadas y llega pisando fuerte ya que además de ganar el concurso de Telecinco, también se llevó el premio de La Vox México 2018.

Además, este año también consiguió un gran puesto en America’s Got Talent The Champions, así que todo apunta a que la cantante llegará muy lejos en esta nueva edición de Tu cara me suena.