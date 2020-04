Cristina Ramos le canta a la esperanza

El concierto tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril de 2020. La grabación incluye unas espectaculares tomas de la catedral vacía, hasta ahora nunca vistas. Hay unos planos de detalle del interior de la cúpula central rodados por un dron de alta precisión. Toda la producción del concierto es en formato 4k y está a cargo del equipo de la productora Sonimac, responsable de la grabación, bajo las más estrictas medidas de seguridad por la epidemia.

Esta vez, Cristina afronta un repertorio lírico donde plasmar con su voz el canto más puro. Es un nexo del arte musical en la voz de la cantante canaria más internacional con los técnicos de primer nivel esta vez en casa.

El repertorio oficial del concierto, para el que fue acompañada por Nauzet Mederos en el órgano de la catedral, combina piezas religiosas y espirituales. En el recital suenan Ombra Mai Fu de Georg Friedrich Händel, el clásico Arrorró, Pie Jesu de Gabriel Fauré, Ave Maria de Franz Schubert, Panis Angelicus de Cesar Frank, Ave María de Charles Gounod y Hallelujah de Leonard Cohen.

El recital comienza con un prólogo, una pieza que habla de todo lo que representan estas Islas y de su la forma de afrontar los grandes retos. ‘Un canto de esperanza’ es un concierto desde donde Canarias quieren enviar al mundo un mensaje de serenidad y solidaridad del pueblo canario con las personas de las zonas más afectadas por la pandemia.

La dirección ha estado en manos de Carmelo Ramos, la producción de Alberto Santana, y el director de escena ha sido el tenor Íñigo Irigoyen.

Cristina Ramos es una de las artistas canarias de mayor proyección internacional. Su voz ha sido reconocida mundialmente tras ser ganadora de Spains Got Talent, La Voz México, y la única cantante en El Top 5 de America’s Got Talent The Champions. Actualmente es una de las participantes en el popular programa de televisión de Antena 3 Televisión Tu cara me suena.