Lo vive como un regreso a casa con la familia. Ion Aramendi (San Sebastián, 45 años) se incorpora desde este domingo a la amplia nómina de comunicadores de Mediaset, donde debutará en Telecinco con la gala de los domingos de 'Supervivientes' (22:00 horas). El presentador vasco se pone al frente del 'reality' que se estrenó esta semana con Kiko Matamoros, Nacho Palau o Anabel Pantoja entre sus concursantes. Vuelve además al grupo de comunicación que le vio crecer tras capitanear en La 1 de TVE el concurso 'El cazador', que deja en máximos de audiencia.

Ha llegado a Mediaset, donde se curtió profesionalmente durante siete años. ¿Cómo fue el recibimiento?

Ha sido maravilloso y fantástico. Cuando me marché tenía la sensación de que no sería la última vez que iba a pisar los estudios de Mediaset. Era algo extraño, pero años después se ha cumplido. Es una vuelta a casa, porque es una empresa muy familiar y lo estoy viendo estos días por los platós y sitios que voy visitando, como maquillaje y vestuario. Sigue la misma gente. Es como si no hubiera pasado el tiempo, pero a la vez vuelvo con más experiencia y el poder haberme curtido en muchos otros formatos. He vivido mi propia evolución personal y profesional.

¿Es diferente el Ion que llega ahora a Telecinco frente al que estuvo como reportero en 'Sálvame'?

Soy distinto. Me fui de Telecinco como reportero de 'Sálvame', en la calle, y ahora regreso como presentador. Me he curtido en la ETB durante tres años y después otros proyectos en TVE. He presentado 'El cazador' durante dos años y medio. No soy el mismo. He adquirido una experiencia y manera de trabajar mucho más profesional. Ahora entiendo más el plató. Estoy en un buen momento para afrontar el reto de 'Supervivientes'.

Dejó 'El cazador' (TVE) en su mejor momento. ¿Le costó abandonar el proyecto?

Cuando tomas decisiones en tu vida profesional, no son fáciles. Implica una renuncia. He sido muy feliz presentando 'El cazador', especialmente por el maravilloso equipo, que es una familia, con el que he convivido estos años. Pasamos prácticamente toda la pandemia juntos y hemos hecho casi 500 programas. Cuesta dejar a todos esos compañeros, pero la oferta y el proyecto que me presentó Mediaset no es que sea atractivo, sino que es un regalo. Vuelvo a mi casa por la puerta grande, con uno de los formatos más importantes de este país y acompañando a dos referentes que admiro, como son Carlos Sobera y Jorge Javier Vázquez.

Su primer formato en Telecinco va a ser 'Conexión Honduras', la gala de los domingos de 'Supervivientes'. ¿Va a tener mano dura en el plató cuando el ambiente se tense?

No soy una persona que imprima demasiado dramatismo a nada. Me gusta, además, que haya cierto orden. No sé si mano dura o no (risas). Creo que tengo la capacidad para gestionarlo y llevarlo sin ningún problema. Estos años fuera de Mediaset, como decía, he adquirido una experiencia para saber cómo lidiar con cualquier circunstancia en directo o grabado. Tengo que mantener siempre una cordura y una comprensión para que la gente lo disfrute en su casa. No va a ser la bronca por la bronca, porque a mi esas cosas no me gustan. Me gusta el humor y vamos a intentar pasarlo muy bien.

Miedo a los insectos

¿Estará finalmente Olga Moreno el domingo en el plató?

No puedo contar nada de los colaboradores porque todavía lo estamos cerrando. El otro día, la productora ya desveló que no habría ningún problema en contar con Olga como ganadora de la pasada edición. En principio, estamos abiertos a que colabore toda la gente que haya tenido relación con 'Supervivientes', porque han vivido la experiencia y mejor que ellos no lo van a saber. Los domingos van a pasar muchas cosas. Es una gala con su mecánica, con sus juegos y pruebas, y con una decisión importante que va a tener que tomar el público.

De los 16 nuevos concursantes que participan en el concurso, ¿a quién le apetece más ver en la isla?

Me apetece mucho conocer a Nacho Palau y ver a Kiko Matamoros en estas circunstancias cuando él ha sido muy extremadamente crítico con otros concursantes. También tengo muchas ganas de ver a Rubén Sánchez y su potencial físico, a Desi Rodríguez, creo que va a ser divertidísima, y a Anabel Pantoja, que abandonó hace ocho años. El casting es redondo. Lo más bonito de este 'reality' es que vas con una idea preconcebida de cómo son y, a la medida que pasan las semanas, sale su verdadera cara.

¿Daría el salto como concursante de 'Supervivientes'?

Me costaría mucho porque no he sido ni siquiera un mochilero en mi vida. Soy bastante cómodo. De pequeño, mi madre me decía que, cuando no comía o no dormía, tenía mala leche, así que imagínate. Y tengo una aprensión total a los bichos. No puedo participar. Además, dejar a mis hijos cuatro o cinco meses, pues tampoco podría. No estoy capacitado para hacerlo. Los que van son unos valientes y estoy agradecido porque se van a dejar parte de su vida y de su mente en este programa.

Además del 'reality', ¿tiene algún proyecto más con Mediaset?

Para mí, llegar a hacer 'Supervivientes' es un sueño para cualquiera que se dedique a la televisión. Si eres reportero o comunicador, presentar un formato que es de los más importantes de Mediaset, es un regalazo. Pero también hay más proyectos de los que estamos hablando, de cara al futuro.

Sería una manera bonita de cerrar el círculo ponerse al frente de 'Sálvame'.

'Sálvame' está fenomenal tal y como está. Por supuesto que estaría ilusionadísimo y encantado si, en un futuro, deciden que yo lo presente. Haré lo que me pidan y lo que me manden. Pero el formato está genial con Jorge Javier Vázquez, que es uno de los mejores presentadores de este país, sino el mejor. Larga vida a 'Sálvame' con él.