'Todos por ti', el concurso en el que tus seres queridos te ayudan a ganar dinero

¿Se imagina acudir a un programa de televisión para acabar encontrándose, sin esperarlo, con sus familiares y amigos que le ayudarán a ganar dinero? Así es la premisa de 'Todos por ti', el concurso que Carlos Sobera estrena esta noche, a las 23.00 horas, en Telecinco, en el que la emoción se entremezcla con el juego a través de un sencillo 'quiz show' de preguntas y respuestas. Y es que los participantes de la apuesta veraniega de Mediaset llegan al formato con una mentira piadosa para no estropear la sorpresa y el encuentro con los seres queridos.

Cada entrega de 'Todos por ti' comienza con una persona que llega al plató creyendo que participa en otro tipo de programa. Al encenderse las luces, descubre que está rodeada por 15 familiares y amigos que han acudido en secreto para sorprenderla y que han sido ellos quienes la han elegido para vivir la experiencia porque la admiran, la quieren y creen que se merece un premio en su vida, ya sea por su generosidad, su carácter o su forma de afrontar la vida y las adversidades.

«Está muy bien que sean personas que no sepan que van a concursar. Que no se han preparado, de hecho, para el concurso. Que no han dedicado ni un solo minuto a saber cuáles son las capitales de todos los países de Europa y que no tienen ni idea de que les iba a pasar esto», asegura el presentador, que avanza que muchos de los participantes se van a reencontrar con familiares que quieren y adoran, algunos de los cuales hacen años que no han vuelto a ver. «La primera reacción de todos los concursantes es romperse emocionalmente», dice. «Les entra una llorera tremenda. Se vienen abajo porque es una doble alegría: me va a pasar algo extraordinario que yo no pensaba, que era jugar un concurso y poder ganar dinero», explica.

Antes de acudir al plató para dar la sorpresa, los 15 acompañantes han contestado individualmente a 12 preguntas de cultura general y en función de sus aciertos, cada uno ha sumado una cifra distinta al bote. En el arranque del juego, las cantidades conseguidas se presentan en la pantalla conformando la denominada 'Torre del dinero'. Para llevarse el bote íntegro, el concursante protagonista debe responder correctamente a las 12 preguntas eligiendo entre varias opciones de respuesta, que incluyen los fallos cometidos por sus seres queridos. Y aquí entra en juego otra parte importante del formato: si el concursante falla la respuesta, deberá eliminar a dos de sus seres queridos.

La primera entrega de 'Todos por ti', realizado junto a Topanga Crea y adaptado a partir del formato internacional 'Surprize Fund', recibe a Lylian, una mujer malagueña de 40 años, madre de dos hijos, que la califican de espontánea, divertida y luchadora. Tras ser abandonada por su marido, saca adelante a su familia con esfuerzo y una energía que ha conquistado a todos los que la conocen. Sus familiares y amigos se reúnen en este programa para que pueda vivir la experiencia y llevarse el premio.

Para el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, 'Todos por ti' era un formato ideal para el presentador vasco. «Sobera y concurso son un binomio perfecto», defiende el directivo, quien cree que en este programa «no solo hay juego de concurso sino que hay emoción» porque son los amigos y familiares «los que le proponen para participar».

Por su parte, Baldomero Limón, uno de los productores ejecutivos del formato, afirma que hacer el casting ha sido de las partes más complicadas de este espacio, pues «los concursantes llegan a ciegas». «Todo lo tenemos que hacer a través de los cómplices o familiares que hay alrededor. Es un concursante que siempre nos llega propuesto por alguien que es nuestro cómplice», explica uno de los directores generales de la productora. «Y a partir de ahí se va generando esa red para conseguir a los familiares, conocer las historias y conocer las implicaciones de cada uno con el concursante», subraya.