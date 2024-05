Comienza Eurovisión 2024, la edición más política del festival musical

J. Moreno Lunes, 6 de mayo 2024, 23:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Que la política está presente en Eurovisión no coge a casi nadie por sorpresa, pero la edición de 2024 llega salpicada por la polémica participación de Israel en plena ofensiva contra Gaza, donde la comunidad eurofan ha mostrado su rechazo –incluso partidos como Podemos han reclamado el boicot al festival-. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) dio el visto bueno a su representante, Eden Golan, tras concluir que la canción que interpreta no lleva contenido político. Sin embargo, las autoridades suecas decidieron aumentar la seguridad de la delegación israelí en Malmö, epicentro de las protestas a favor de Palestina. Además, la cantante no asistió a la ceremonia de apertura que la organización preparó este domingo junto al resto de sus compañeros y optó por acudir a un acto para honrar a las víctimas del Holocausto.

Desde la organización de Eurovisión, tal y como establecen sus propias normas, quieren volver a dejar la política fuera del Malmo Arena. Que el espectáculo sea estrictamente musical. O esa es la pretensión. La jefa de comunicaciones de la UER, Michelle Roverelli, ya avanzó que retirarían cualquier símbolo o bandera de Palestina: solo se permitirán las enseñas de los países participantes o la LGTBI+. Habrá que esperar, no obstante, al jueves, cuando Israel se estrene en la segunda semifinal, en una actuación en la que se prevén abucheos y gritos contra la representante del país. En el plano musical, este martes, a partir de las 21:00 horas, comienza oficialmente Eurovisión con su primera semifinal (se emitirá en La 2 de TVE) en la que quince países se juegan su pase a la final, pero solo diez podrán actuar en la gala del sábado. Entre las candidatas de esta noche está la favorita, según las casas de apuestas: Croacia, con la canción 'Rim Tim Dagi Dim' de Baby Lasagna, una interesante apuesta por el rock en inglés que mezcla este género con el pop y el folk. También actúa en la primera semifinal Ucrania, otra de las opciones favoritas del público, que en esta ocasión apuesta por un dúo formado por Alyona Alyona & Jerry Heil, y un tema ('Teresa y María') con toques de rap que habla de las mujeres que llevan un peso muy grande sobre sus hombros. Irlanda, otra de las que apunta a obtener una buena posición, pisará el escenario con la joven artista Bambie Thug y la canción 'Doomsday Blue'. Los demás países que actuarán en la primera tanda de Eurovisión son Chipre, Polonia, Serbia, Lituania, Eslovenia, Islandia, Finlandia, Portugal, Luxemburgo, Australia, Azerbaiyán y Moldavia. El resto lo harán el jueves. España pasa directamente a la final del sábado al pertenecer a los países del 'Big Five' junto a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, al igual que Suecia, el anfitrión. Chanel y Eleni Foureira Aunque España no vote ni actúe en la primera semifinal, sí que tendrá a una buena representante sobre el Malmo Arena. Chanel, la artista catalana de origen cubano, que logró un histórico tercer puesto para nuestra país en Eurovisión 2022, vuelve al festival europeo como invitada, en una actuación que servirá para abrir la gala junto a Eleni Foureira, la candidata de Chipre en 2018, y Eric Saade, el cantante que representó a Suecia en 2011 y también una de las voces más críticas con la participación de Israel en el certamen europeo. De hecho, tras confirmarse su participación en la gala eurovisiva, cargó de nuevo contra la organización de la UER, que tildó de «vergonzosa» por no permitir ningún símbolo palestino y defendió su presencia: «Es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario». Entre tanto, los representantes españoles, Nebulossa, siguen ultimando los ensayos de cara a la actuación del jueves. Por primera vez, los países del 'Big Five' y el anfitrión actuarán en directo en las semifinales de Eurovisión, al igual que el resto de sus rivales. España también ha vivido en primera persona la otra gran novedad de la edición, pues tendrá que esperar al jueves de madrugada para conocer el puesto en el que la canción 'Zorra' saldrá el sábado al escenario. Durante el sorteo de posiciones, la cantante Mery Bas sacó del bol la cartulina que representa el 'Producer's Choice', es decir, una nueva mecánica que permite a los productores del festival seleccionar el puesto de salida en la final. El objetivo es crear un espectáculo televisivo aún más dinámico y equilibrado. España e Italia fueron los primeros en estrenar esta modalidad.