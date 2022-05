Clasificación de España en todos los festivales de Eurovisión: desde 2021 a 1961

España debutaba en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1961, y desde entonces no se ha perdido ni una sola edición. Cada año, un artista o grupo español ha representado al país en la competición, alcanzando puestos muy dispares, desde el primer lugar hasta el último.

En concreto, España ha quedado en último puesto en cinco ocasiones, con los cantantes Víctor Balaguer (1962), Conchita Bautista (1965), Remedios Amaya (1983), Lydia (1999) y Manel Navarro (2017).

La victoria ha sido más dificil de alcanzar, y los artistas españoles solo han ganado Eurovisión dos veces: en 1968, con 'La, la, la' de Massiel, y en 1969, con 'Vivo cantando' de Salomé.

Así han sido los resultados de España en Eurovisión todos los años desde 1961:

1961. Puesto 9. Conchita Bautista - 'Estando contigo'.

1962. Puesto 13. Víctor Balaguer - 'Llámame'

1963. Puesto 12. José Guardiola - 'Algo prodigioso'

1964. Puesto 12 Los TNT - 'Caracola'

1965. Puesto 15. Conchita Bautista - '¡Qué bueno, qué bueno!'

1966. Puesto 7. Raphael - 'Yo soy aquel'

1967. Puesto 6. Raphael - 'Hablemos de amor'

1968. Puesto. Massiel - 'La, la, la'

1969. Puesto 1. Salomé - 'Vivo cantando'

1970. Puesto 4. Julio Iglesias - Gwendolyne

1971. Puesto 2. Karina - 'Eun un mundo nuevo'

1972. Puesto 10. Jaime Morey - 'Amanece'

1973. Puesto 2. Mocedades - 'Eres tú'

1974. Puesto 9. Peret - 'Canta y sé feliz'

1975. Puesto 10. Sergio y Estíbaliz - 'Tú volverás'

1976. Puesto 16. Braulio - 'Sobran las palabras'

1977. Puesto 9. Micky - 'Enséñame a cantar'

1978. Puesto 9. José Vélez - 'Bailemos un vals'

1979. Puesto 2. Betty Missiego - 'Su canción'

1980. Puesto 12. Trigo Limpio - 'Quédate esta noche'

1981. Puesto 14. José María Macchelli - 'Y solo tú'

1982. Puesto 10. Lucía - 'Él'

1983. Puesto 19. Remedios Amaya - '¿Quién maneja mi barca?'

1984. Puesto 3. Bravo - 'Lady, lady'

1985. Puesto 14. Paloma San Basilio - 'La fiesta terminó'

1986. Puesto 10. Cadillac - 'Valentino'

1987. Puesto 19. Patricia Kraus - 'No estás solo'

1988. Puesto 11. La Década Prodigiosa - 'Made in Spain (La chica que yo quiero)'

1989. Puesto 6. Nina - 'Nacida para amar'

1990. Puesto 5. Azúcar Moreno - 'Bandido'

1991. Puesto 4. Sergio Dalma - 'Bailar pegados'

1992. Puesto 14. Serafín Zubiri - 'Todo esto es la música'

1993. Puesto 11. Eva Santamaría - 'Hombres'

1994. Puesto 18. Alejandro Abad - 'Ella no es ella'

1995. Puesto 2. Anabel Conde - 'Vuelve conmigo'

1996. Puesto 20. Antonio Carbonell - '¡Ay, qué deseo!'

1997. Puesto 6. Marcos Llunas - 'Sin rencor'

1998. Puesto 16. Milek Herzog - '¿Qué voy a hacer sin ti?'

1999. Puesto 23. Lydia - 'No quiero escuchar'

2000. Puesto 18. Serafín Zubiri - 'Colgado de un sueño'

2001. Puesto 6. David Civera - 'Dile que la quiero'

2002. Puesto 7. Rosa López - 'Europe's living a celebration'

2003. Puesto 8. Beth Rodergas - 'Dime'

2004. Puesto 10. Ramón del Castillo - 'Para llenarme de ti'

2005. Puesto 21. Son de sol - 'Brujería'

2006. Puesto 21. Las Ketchup - 'Un Blodymary'

2007. Puesto 20. D'Nash - 'I love you mi vida'

2008. Puesto 16. Rodolfo Chikilicuatre - 'Baila el Chiki-chiki'

2009. Puesto 24. Soraya Arnelas - 'La noche es para mí'

2010. Puesto 15. Daniel Diges - 'Algo pequeñito'

2011. Puesto 23. Lucía Pérez - 'Que me quiten lo bailao'

2012. Puesto 10. Pastora Soler - 'Quédate conmigo'

2013. Puesto 25. El sueño de Morfeo - 'Contigo hasta el final'

2014. Puesto 10. Ruth Lorenzo - 'Dancing in the rain'

2015. Puesto 21. Edurne - 'Amanecer'

2016. Puesto 22. Barei - 'Say Yay!'

2017. Puesto 26. Manel Navarro - 'Do it for your lover'

2018. Puesto 23. Amaia y Aldred - 'Tu canción'

2019. Puesto 22. Miki Núñez - 'La venda'

2020. Festival cancelado. Blas Cantó - 'Universo'

2021. Puesto 24. Blas Cantó - 'Voy a quedarme'

2022. Puesto 3. Chanel - 'SloMo'