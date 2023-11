Chenoa: «La esencia de 'OT' está aquí y es brutal»

«¡Alexa, enciende la luz del plató!». Tenía sentido que Chenoa inaugurase esta nueva etapa de 'Operación triunfo' invocando al asistente virtual de Amazon, al fin y al cabo será Prime Video la nueva casa de este formato que cuenta ya con 22 años de historia y que, tras su paso por La 1 y Telecinco, desembarca por primera vez en un servicio de 'streaming'.

La cantante, que quedó cuarta en la primera edición del concurso, fue la encargada este miércoles de conducir el acto de presentación del 'talent show' más longevo de nuestra televisión, como adelanto del papel que le tocará cumplir durante las galas donde, a lo largo de 14 semanas, se decidirá quién de los 16 concursantes se lleva el premio en metálico de 100.000 euros.

Dos fueron los escenarios elegidos: la academia en la que los participantes convivirán durante el tiempo que dure el concurso y el plató en el que se desarrollarán las galas, ambos en un enclave de Terrassa (Barcelona). «Me siento muy agradecida por estar aquí», se arrancaba Chenoa. «Ha pasado toda una vida, esto es muy emocionante y estoy con muchos nervios», continuaba, al tiempo que destacaba que «la esencia de 'OT' está aquí y es brutal».

Para abrir boca, la plataforma subirá este viernes dos especiales de 45 minutos que resumen el casting final que dejó las más de 13.000 solicitudes en 18 candidatos, que serán los que el lunes, a las 22:00 horas, participen en la llamada gala cero, donde se decide quiénes son los 16 concursantes que finalmente acceden a la academia. La apuesta es importante porque será la primera vez que un programa de entretenimiento se emita en directo a través de un servicio de vídeo bajo demanda en nuestro país y también porque el 'talent show' cruzará el charco y llegará a más de treinta países de Latinoamérica, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, México o Brasil. No lo hará, eso sí, en directo, pero en cuanto las galas finalicen, el episodio pasará a estar disponible en la plataforma.

Y, claro, los espectadores latinoamericanos también podrán votar para salvar a sus concursantes preferidos. Lo harán como los españoles, a través de una 'app' gratuita que permitirá votar una vez al día, salvo los lunes de las galas, en los que se podrá votar dos veces para salvar a uno de los nominados: una antes de las actuaciones y la otra durante la emisión en directo.

Contaba Tinet Rubira, director de Gestmusic, que la «gran novedad» de esta edición es que las galas solo van a durar noventa minutos. «Vamos a hacer el concurso de una manera rápida y al grano, poniendo el foco en las canciones», afirmaba. «Lo importante es que la estructura esté bien planteada y sea muy dinámica y que el concursante lo disfrute porque a mí eso de 'oye, ¿cómo te encuentras?' me ponía nerviosísima y era horrible», rememoraba divertida Chenoa, que en alguna ocasión aseguró que le costaba hablar y se le hacía un nudo en la garganta al recordar en vídeo momentos de su edición. Parece, eso sí, que el resto de la gala permanecerá intocable porque, bromeaba Rubira, «el formato tiene muchos talibanes y hay cosas que no podemos tocar». Así, seguirán las actuaciones grupales, donde participan todos los artistas que siguen en la academia; las actuaciones de los nominados para ver quién logra salvarse y las canciones a concurso.

El plató de 1.200 metros cuadrados contará una vez más con dos áreas bien diferenciadas: el escenario, que es el más grande desde la edición de 2017, y el espacio que comparten concursantes y jurado entre canción y canción. A ellos hay que sumar el foso y la mítica pasarela, algo más discreta que en ediciones anteriores. Con capacidad para unas 900 personas de público, «la idea -explicaba Rubira- es que el plató se asemeje lo máximo posible a un concierto en directo».

Los 400 metros cuadrados de pantallas LED de alta resolución y los 500 aparatos de iluminación, de los que más de 200 están robotizados, convertirán el plató durante las actuaciones en un espacio de 360 grados que será captado por once cámaras, una grúa de once metros, una SpiderCam para los planos aéreos y un traveling frente al escenario que recorre los aproximadamente sus 16 metros de ancho. Además, por primera vez, el diseño de audio es 5.1 y envolvente. «Todo está diseñado para una experiencia inmersiva y para que nuestros artistas tengan un gran escaparate y su talento brille y se luzcan», asegura Rubira.

Cuatro miembros para el jurado

La cantante Buika, la periodista musical Cris Regatero y el productor Pablo Rouss serán quienes, semana a semana, juzgarán las actuaciones de los concursantes. «Busco que la gente me transmita cosas más allá del talento vocal que tengan», reconoció Rouss. A los tres se sumará cada semana un artista que, según adelantó Rubira, «será un gran artista, a menudo con un pie en Latinoamérica y otro en España».

Pero 'Operación triunfo 2023' no acaba ahí. Gestmusic promete más de ochenta horas de entretenimiento, a través de las posgalas de 45 minutos que presentará la 'youtuber' Masi Rodríguez, en las que se analizará lo ocurrido en la gala, se despedirá al concursante expulsado y se destacarán algunas de las cosas que hayan ocurrido a lo largo de la semana en la academia, junto con la directora de la academia, Noemí Galera, y los profesores que ese día hayan acudido a la gala. «Va a ser un momento más distendido, para relajarse», contó la también actriz. Y también a través de 'OT al día', un formato diario que Xuxo Jones presentará de martes a sábado a las 22:00 horas y donde contará el día a día de la academia.

Una academia que, a juzgar por la visita guiada, también ha sido objeto de cambios. Para empezar, se han ganado 215 metros cuadrados, hasta los 1.215, porque ya no hay pasillos para las cámaras y las 55 cámaras están a la vista y son robotizadas. De nuevo, el espacio se distribuye en una zona de vida, con salón, terraza, cocina -los concursantes no cocinan ni limpian, pero se encargan de recoger los platos y de poner el lavavajillas-, comedor y hasta una habitación botánica llena de plantas, y en una zona de trabajo, con estudio de grabación y salas donde profesores como Manu Guix -«como hemos estado tres años sin 'OT' tengo muchísimas ganas del formato», llegó a decir- o Abril Zamora, impartirán sus clases, para Chenoa «el gran premio de 'OT'».

Luz natural

Gracias a los avances técnicos, el equipo de producción ha podido abrir el espacio a la luz natural «para que los concursantes no tengan la sensación de estar en un plató». Además, casi cualquier punto de la academia se puede ver desde cualquier otro, gracias a unas cristaleras que ya se han cobrado una víctima. «Noemí se ha estampado ya contra los cristales, pero no vamos a poner adhesivos», contaba Rubira. Además, los concursantes no podrán fumar porque ahora el edificio es un espacio libre de humos. La naturaleza entra y el tabaco sale.

Bastante más austera es la zona de vestuarios con seis duchas repartidas en dos habitaciones, varias secadoras y lavadoras y una habitación sin cámaras, con 16 camas distribuidas en literas. «Es una habitación que parece más de unas colonias o de un monasterio, pero aquí los concursantes solo vienen a dormir y el resto del día la puerta está cerrada», se excusa Rubira. Por cierto, que también han hecho una habitación para aislar a un participante en el caso en el que se contagie de covid.

Ojo, las sinergias con Amazon no terminan aquí, pues el gigante empresarial pretende hacer caja con todo. Será posible, por ejemplo, comprarse casi cualquier cosa -desde electrodomésticos a ropa- que se vea en la academia con tan solo un botón, y los discos y canciones de las galas estarán antes en Amazon Music.