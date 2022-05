Era una de los rostros más conocidos de la Televisión de Galicia y, desde el 3 de mayo, se ha introducido en el resto de hogares españoles como el nuevo presentador de 'El Cazador'. Rodrigo Vázquez (Orense, 34 años) es el relevo de Ion Aramendi –que dejó TVE para presentar la gala de los domingos de 'Supervivientes' en Telecinco– en el exitoso concurso que cada tarde emite La 1 (18:25 horas), donde concursantes anónimos deben enfrentarse a los 'cazadores' para reunir una suma importante de dinero.

–Ha hecho el mismo camino que Feijóo, de Galicia a Madrid.

–El recibimiento fue inmejorable. Todo lo que me he encontrado en Madrid es a gente muy profesional, con ganas de ayudarme para coger la dinámica del formato. El cambio fue muy rápido. He intentado esforzarme al máximo y dejarme guiar por ellos. El resultado que hemos conseguido en las primeras semanas de grabación ha sido muy bueno.

–¿Qué es lo que va a echar más de menos de Galicia?

–Muchas cosas, pero últimamente en Madrid no sé lo que está pasando, porque llovió demasiado hace algunas semanas. Para que un gallego diga eso (risas). La ciudad me está acogiendo muy bien. Para mí, Galicia es mi casa, mi gente, mis amigos y mi familia. Y la comida, aunque en Madrid también se come muy bien. Y ese soniquete gallego… son cositas a las que estaba acostumbrado. La morriña de un gallego la lleva allí por donde va. Además, puedo compatibilizar la mitad de la semana en un sitio y la otra mitad en otro.

–¿Cómo recibió la propuesta para ser el nuevo presentador de 'El Cazador'?

–Por una llamada telefónica. Me conocían de antes y me habían visto en Televisión de Galicia haciendo otro concurso en las tardes, también diario. Hace un par de años se habían interesado por mi trabajo, pero no había nada más allá. Tal y como sucedieron las cosas, y lo precipitada que fue la marcha de Ion Aramendi, me comunicaron que necesitaban una nueva cara para 'El Cazador' y querían saber mi disponibilidad. Había otros nombres y más caras para ser el nuevo presentador. Este programa es un caramelo y era una oferta irrechazable. Gusté a la productora y a TVE, y como profesional, no puedo hacer otra cosa que dar un paso adelante.

–Salir de su anterior casa profesional, TVG, no sería una decisión fácil.

–A todos nos gustaría que las circunstancias hubieran sido más calmadas y que el relevo fuera más tranquilo, para haberme despedido de la audiencia de TVG, pero allí lo entendieron perfectamente. Tengo muy buena relación con el canal. El director general, cuando le di la noticia y hablamos al día siguiente, estaba tan contento como mi padre. Me dijo que era una oportunidad muy buena para ambos, también para el canal gallego, porque era una cantera de talentos. Y también me dijo que la puerta seguiría abierta para mí en TVG por si hay algún proyecto que se pueda compatibilizar.

–¿Se levanta cada día mirando el dato de audiencia?

–Ha ido muy bien. Esto es solo una nota y lo que importa es la media del curso. El estreno fue muy bien. Los primeros días me enteré de la audiencia por mis compañeros, mientras yo estaba desayunando. La curva fue muy bien y hemos contado con el apoyo de la fiel parroquia de 'El Cazador'. Espero que nos sigan respaldando.

–¿No teme comparaciones con su antecesor, Ion Aramendi?

–Siempre son normales las comparaciones y más el primer día en el que se ha cambiado una cara en menos de 24 horas. Es una cuestión de costumbre. Cuando pasen más semanas, pues lo que tengas delante es lo que das por hecho. Otros concursos históricos, como el 'Un, dos, tres', cuando llega otro presentador, miras por los retrovisores, pero es algo que pasa. Tiene que prevalecer, ante todo, la marca de 'El Cazador': la tensión de los concursantes y el estilo que desprenden los cazadores, que son los protagonistas. Yo soy un espectador privilegiado que antes lo veía en el sofá y ahora lo disfruta en directo.

–¿Habló con Aramendi para pedirle algún consejo?

–Fue muy majo. Cuando apenas llevaba un día, Ion escribió un mensaje muy cariñoso en las redes sociales, despidiéndose del equipo y animándome en la nueva etapa. Pedí al equipo que me gustaría hablar con Ion para agradecerle el detalle. Me ha dado buenos consejos, como que confíe a ciegas en el equipo, que es fantástico.

–¿Con qué 'cazador' se enfrentaría si fuese concursante?

–Con ninguno. Todos los concursantes son muy valientes al venir a 'El Cazador', porque no compiten contra sí mismos o contra la presión de sus amigos y familiares, sino que luchan contra los mejores del país. Es un acto de valentía que vengan al plató a plantarles cara. Creo que estoy mejor al lado y observar lo que pasa como un árbitro neutral, aunque a veces me ponga más al lado del concursante.