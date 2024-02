Carmen Borrego, nueva concursante de 'Supervivientes'

Mediaset ha apostado un año más por 'Supervivientes'. Esta edición será la vigesimotercera del programa en España y ya tiene fecha de estreno: el 7 de marzo. El concurso contará nuevamente con Jorge Javier Vázquez como conductor de las galas y Carlos Sobera al frente del debate semanal, 'Tierra de Nadie'. En esta ocasión, Sandra Barneda sustituirá a Ion Aramendi en 'Conexión Honduras', mientras que Laura Madrueño estará por segundo año consecutivo presentando los tres espacios desde la isla caribeña.

El goteo con el que Mediaset desvela los nombres de los nuevos concusantes es un clásico. La nueva concursante confirmada es Carmen Borrego. En su vídeo de presentación, la exdirectora de programas y colaboradora televisiva ha confesado sus ganas de concursar y como espera que esas ganas «superen al miedo» que siente. «No me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal», comenta la última 'celebrity' en unirse al desafío, que tendrá lugar en Honduras.

Borrego, de 57 años, es hija de la periodista María Teresa Campos y hermana de la presentadora Terelu Campos. Lejos de ser sólo eso, Borrego cuenta con años de experiencia en la televisión de entretenimiento. Comenzó su carrera como directra adjunta del espacio matinal de Telecinco 'Día a Día', tras años trabajando detrás de las cámaras, pasó a primer plano con la serie documental sobre su propia familia, 'Las Campos'. Gracias al éxito del mismo, pudo darse a conocer y tuvo la oportunidad de trabajar en populares programas como 'Sálvame', 'Sálvame Deluxe', 'La última cena' o 'Ven a cenar conmigo'.

¿Quiénes serán los rivales de Carmen?

En los próximos días, los participantes del programa deberán viajar y lanzarse de un helicóptero en Honduras para someterse al hambre, las condiciones adversas y luchar en diferentes pruebas. Estos son los contrincantes oficialmente confirmados hasta el momento:

Arantxa del Sol

Arantxa (51 años) fue modelo, actriz y presentadora 'top' de los años 90. Llevaba más de diez años alejada de las cámaras ya que, al casarse con el torero Juan Serrano 'Finito de Córdoba' y tener dos hijos, se centró en su familia. Juntos abandonaron Madrid, lugar que tanto brindó a la asturiana, para mudarse a Córdoba, ciudad natal de su marido. Ahora vuelve con mas ganas que nunca. «Me encanta enfrentarme a nuevos retos», comenta sin miedo.

Javier Ungría

Otro concursante confirmado por Telecinco es Javier Ungría, de 42 años, empresario y exmarido de la diseñadora de joyas Elena Tablada, a su vex ex de David Bisbal. «Soy una persona luchadora, empática y voy a ir a por todas», ha asegurado el dueño de un restaurante del madrileño barrio de Salamanca en su vídeo de presentación. Además, ha destacado sus ganas de superar el primer reto de los Cayos Cochinos: saltar del helicóptero.

Arkano

El 'freestyler', rapero y campeón internacional 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos, Arkano, de 29 años, promete aportar frescura al programa. «Batí el récord mundial, tras estar más de 24 horas improvisando rimas, pero ahora se trata de sobrevivir y yo soy un superviviente», declara en su vídeo de presentación, haciendo referencia a su récord Guinness.

Zayra Gutiérrez

La hija de Guti y Arantxa de Benito, Zayra Gutiérrez, de 24 años, será otra de las jóvenes de la edición. Como hija de futbolista y presentadora ha sido comidilla durante años de los medios y ella misma afirma que de todas las cosas que se han dicho, «pocas son verdad». «Es mi primera vez en televisión y vengo que veáis cómo soy», se defiende.

Blanca Manchón

Deportista sevillana y campeona mundial de windsurf, Blanca Manchón (36 años) llega dispuesta a ganar: «No le tengo miedo a nada y voy a por todas», asegura en su vídeo de presentación. Contundente, fuerte y acostumbrada al sacrificio y al trópico, es una rival que, de primeras, parece difícil de vencer. «Esto es un juego y no hay amigos», ha espetado.

Ángel Cristo

Ángel Cristo, de 42 años, es otro 'nepo baby' -calificativo para los hijos de- de la lista. Hijo de Ángel Cristo y la actriz Bárbara Rey. A pesar de haber sido discreto respecto a su vida personal en el pasado, hace unos meses hizo pública la negativa relación que mantiene con su madre, lo que provocó varios titulares. «Ha habido mucha gente a la que no le ha gustado. Todo el mundo ha opinado de mí y, realmente, nadie ha pasado tiempo conmigo ni me conoce», confesó en su presentación. «Espero que me apoyéis en este reto y que tengáis la oportunidad de conocerme», añadió.

Lorena Morlote

A pesar de la dificultad de mantenerse bien aseado en Cayos Cochinos, al menos ahora contarán con una peluquera profesional, Lorena Morlote. Su repertorio de clientas cuenta con una larga lista de famosas de primera categoría como Shakira, Paris Hilton, Victoria Beckham o Eva Longoria. «Voy a ser una auténtica bomba en Honduras. Voy a crear tendencia con mis bañadores», ha comentado Lorena, aportando importancia a las apariencias.

Kike Calleja

De comentador de 'realities' a participar en uno, el periodista Kike Calleja (42 años) cambia los platós por la isla tropical de 'Supervivientes'. El marido de la ya experimentada en este tipo de programas, Raquel Abad, es exreportero de 'Sálvame' y ahora colaborador de 'Vamos a ver' y 'Fiesta'. Lo mas interesante, ahora que se ha confirmado la participación de Carmen Borrego, es que Calleja mantuvo un romance con su hermana Terelu Campos. A día de hoy les une una amistad que, como él reconoce en su presentación, le «ha hecho protagonizar diferentes portadas de revistas». Habrá que esperar para ver si la cercanía con la familia de su rival supone roces y dudas a la hora de luchar por la victoria.