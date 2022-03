'Tu cara me suena' llega a su final: «Es un formato que exige mucho sacrificio»

Quince galas después de su estreno, 'Tu cara me suena' elegirá al ganador de su novena edición. Lo decidirá exclusivamente el público entre los cinco aspirantes que pasaron a la gran final del concurso de Antena 3: Nia, María Peláe, Agoney, Rasel y Eva Soriano. «Lo mejor del programa es que tiene mucha verdad. Y la máxima verdad la vamos a vivir el viernes», avisa el presentador Manel Fuentes, sobre la gala que se emitirá a las 22:10 horas tras coronarse como líder de audiencia y anotar la mejor temporada de los últimos cinco años, con un promedio de un 20,6% de cuota de pantalla y más de 2,3 millones de espectadores.

Para Nia, el 'talent show' de Atresmedia, que produce en colaboración con Gestmusic, ha sido un «camino» que ha ido disfrutando y en el que se ha sorprendido porque ha encontrado nuevas «cosas» para «poner en práctica en cada imitación».

La ganadora de 'Operación Triunfo' recuerda que en la primera reunión con la productora avisó de que no sabía imitar, pero cinco meses después llega a la final para encarnarse en Whitney Houston, «una de las más grandes». «Es la segunda canción que canté con nueve años. A mi abuela le encanta», rememora la artista, que no desvela el título del tema que cantará.

Su contrincante, la cantaora María Peláe, reconoce que el formato le ha servido para «aprender a marchas forzadas día tras día». «Este programa me ha enseñado a nivel personal y profesional», admite la artista, que eligió a Lola Flores para actuar en la última gala. Lo hará, eso sí, delante de su hija Lolita, que no votará en el jurado pero sí podrá valorar las actuaciones de la noche. «Voy a mirarla poco porque me va a dar un 'lache'», comenta entre risas Peláe.

Por su parte, Agoney explica que ha necesitado «muchas sesiones con el psicólogo» para concursar en 'Tu cara me suena'. «Para hacer este programa hay que dar mucho y yo tengo miedo escénico», confiesa el cantante tinerfeño, que recibió la enhorabuena de Mónica Naranjo tras su imitación. Para ganar, opta por meterse en la piel de Dimash, «una voz extraordinaria», dice.

Por su parte, Rasel califica la edición de «insuperable»: «Entré con muchas ganas de darlo todo, se aprende una barbaridad». Subraya que su participación ha sido una «pelea diaria» consigo mismo porque, por ejemplo, no habla inglés y tuvo que enfrentarse a imitaciones en este idioma. Para la final eligió interpretar a Elvis Presley. «Quiero salir de mi zona de confort», adelante el cantante de música urbana.

Y Eva Soriano pide que en la edición «gane la comedia» y se muestra satisfecha con su evolución en el programa. Ella compaginó la participación en 'Tu cara me suena' con su programa de radio en Europa FM. «Me levantaba temprano y me acostaba tarde. Si no gano esta edición, id haciendo otras hasta que gane una», bromea la cómica, que imitará a Shakira. Además, Loles León, Lydia Bosch, David Fernández y Los Morancos, que no lograron colarse en la final, tendrán que volver a subirse al escenario y demostrar «todo lo que han aprendido» durante la temporada.

La directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, agradece a los finalistas su generosidad ante un formato que «no es fácil y exige mucho sacrificio» con «mucho esfuerzo en casa, ensayos y memorización». «En 'Tu cara me suena' todos ganan», afirma la directiva, que recuerda cómo llegó el programa a Antena 3. «Recibimos una idea, le dimos forma y diez años después, es el 'talent' más visto de la televisión española y se ha exportado a cuarenta países».

El director de Gestmusic, Tinet Rubira, explica que ya está trabajando en la próxima edición. «No nos podemos dormir. Hay que estar todo el día pensando en cómo podemos sorprender al público».