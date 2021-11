El canario Miguel sorprende en 'First Dates': «me considero un marciano» El comensal también argumentó que había «leído muchas cosas basadas en hechos reales» para defender su afirmación

First dates celebró este lunes su particular noche de Halloween con un especial de citas con comensales de lo más particular. Dos de ellos fueron Tara y Miguel.

Uno de sus protagonista, Miguel, un mecánico naval canario de 31 años, llegó al restaurante haciendo la siguiente afirmación: «Me considero un marciano porque he leído muchas cosas basadas en hechos reales y, en su momento, me abdujeron los alienígenas».

«Tenía varios tatuajes por estética y me los borré para que todo lo que llevo tatuado tuviese un significado. Por eso todo es mi vida plasmada en mi piel», explicó en sus primeros minutos en el programa presentado por Carlos Sobera en Cuatro.

Su cita Tara, en su presentación reconoció que «a veces me siento más animal que humana».

«Un animal se enfada, llora y está ahí, da igual lo que tú le hagas, el animal está contigo hasta el final de sus días. Y yo soy así», añadió la malagueña que destacó por sus tatuajes y sus colmillos.

En los últimos minutos de la velada, la buena sintonía entre Tara y Miguel fue determinante en 'La decisión final', ya que los dos mostraron su intención de conocer más y mejor fuera del restaurante de 'First Dates'. «Estoy deseando probar esos dientes de vampiro», dijo Miguel antes de dar por concluida su cita.