El 'campanazo' de TVE con Ramonchu, Ana Mena y Jennifer Hermoso

Pocas retransmisiones existen en televisión tan previsibles como las campanadas. Cada año, la misma escaleta: saludo a los espectadores, una breve explicación para distinguir el ruido del carrillón del sonido de las campanas y una felicitación generosa para que entremos con buen pie en el año nuevo, acompañado, eso sí, de largos spots promocionales de la propia cadena. Hay que vender la programación. En Antena 3, Cristina Pedroche juega entre tanto con su vestido, lo que también se ha convertido en algo que parece que la audiencia no se puede perder. Sin embargo, la apuesta de TVE es clara: tradición, sencillez y con el ojo puesto en lo más importante de la Nochevieja, el reloj de la madrileña Puerta del Sol.

En esta ocasión, la cadena pública da un giro de tuerca a la habitual retransmisión con un trío de presentadores con los que quiere que todas las audiencias se vean reflejadas en una noche donde la familia vuelve a reunirse en torno al televisor. El próximo 31 de diciembre, regresa a TVE Ramón García tras su experiencia con el 'streamer' Ibai Llanos en Twitch, pero lo hará con la cantante Ana Mena como acompañante. Para rematar la noche también se pasará por el balcón la campeona del mundo Jennifer Hermoso.

«Pensé que sería una broma de alguien. Fue algo inesperado, pero obviamente me hizo muchísima ilusión porque estar en la noche más especial del año, en la Puerta del Sol, creo que es algo que no se puede rechazar», asegura la futbolista, considerada como una de las mujeres más influyentes del mundo según Financial Times y quien, a pocos días de la Nochevieja, todavía se encuentra preparando junto al equipo de RTVE las palabras qué dirá para despedir un año histórico. «Soy nueva en esto y tengo que aprender a cómo llevar la situación», indica.

Del 2023 no olvidará el 20 de agosto. España ganaba por primera vez un mundial femenino de fútbol. La selección hizo historia. Días después, el triunfo se agrió con el beso no consentido del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. Ella recibió el apoyo de todas sus compañeras y otros deportistas del mundo. Y otra vez hicieron historia. «Hemos sido campeonas y eso es lo que tiene que sobrepasar a todo lo negativo o que no nos guste tanto. Es un hito histórico lo que hemos conseguido en el deporte femenino», subraya la jugadora.

Sobre su nuevo reto televisivo, la futbolista confiesa que ya ha hablado con Ramonchu y Ana Mena sobre las campanadas. Cuenta que le comentaron que esté tranquila y, sobre todo, que lo disfrutara. En el balcón de la Puerta del Sol le estará acompañando su hermano. «Estará allí porque la otra parte de la familia va a estar en casa viéndome por la tele», dice. Para 2024, Jennifer Hermoso desea que la selección española se cuele en los Juegos Olímpicos de París. «Lo demás que pueda soñar o pensar… sabemos que el 99% de las cosas que deseas nunca pasan», reconoce.

Vuelve la capa

Pero las campanadas traen consigo el regreso del presentador de esta cita anual por excelencia: Ramón García. Será la decimoquinta vez que el vasco se coma las uvas en las pantallas de la televisión pública, tras hacerlo en Antena 3 y en Twitch. Explica que la retransmisión no perderá la esencia ni la tradición de RTVE, sin embargo, avisa de que habrá «cosas nuevas». «Van a ser muy novedosas y muy distintas. Serán en el mismo sitio. Lo que va a cambiar un poco es el contenido en sí de lo que es la retransmisión. Habrá un arranque muy espectacular, con mucho color», dice.

El comunicador cierra un 2023 en un gran momento profesional. A su éxito con el programa 'En compañía', que se emite en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha, se unió el regreso de 'El Grand Prix del verano' a La 1, un auténtico pelotazo de audiencias que superó las expectativas de la corporación. «Los veteranos pedimos salud para el nuevo año», subraya. Este 31 de diciembre, además, la cadena pública vuelve a tener el reto de recuperar el liderazgo de audiencias en las campanadas, tras perderlo a favor de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. «Eso ya no depende de nosotros. Lo que sí depende es hacerlas atractivas, intentar mejorar los datos de los últimos años. Las audiencias son cíclicas: subes, bajas…. A ver el día 2 de enero en qué posición nos dejan», afirma el comunicador.