El Miguel Bosé más negacionista se reafirma con Jordi Évole

Lunes, 19 abril 2021, 08:57

Miguel Bosé reivindica sus postulados negacionistas frente a Jordi Évole y se muestra orgulloso de su postura sobre la pandemia, que dice llevar «con la cabeza bien alta».

De esta forma, Jordi Évole dedicó las últimas preguntas a las declaraciones públicas que había hecho el artista negando el coronavirus. «Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota», aseguró de forma contundente y en varias ocasiones Bosé, según Vertele.

Hasta aquí #LoDeBosé. Un programa difícil, para qué negarlo. Muchas gracias por estar ahí. Os esperamos la semana que viene. pic.twitter.com/ssKCPaDmY1 Lo de Évole (@LoDeEvole) April 18, 2021

Hubo dos momentos en los que Évole mostró las contradicciones de lo que defendía su entrevistado. Uno de ellos fue cuando el presentador aseguró que ninguno de los dos estaba en situación de hablar de ciencia al no ser expertos. «Yo sí», reía el cantante que argumentó que tenía información suficiente: «Estoy más acreditado que tú para hablar de ciencia, me ha tocado más directamente y lo he abordado más en profundidad».

«¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad con este tema?», le rebate Évole en un momento de la entrevista a un Bosé que saca pecho y dice «saber más» que su entrevistador. «Tú tampoco te has sacado tres carreras científicas en el último año», le responde Évole.

Sin embargo, cuando Jordi quiso abrir un debate con un científico al que iba a llamar por videoconferencia con su portátil, Bosé se negó: «No. Has dicho que no íbamos a hablar nada científico. Esto es feo lo que estás haciendo», le recriminó y le pidió que guardara el ordenador. «No soy un profesional. Yo hablo con la ciudadanía. No voy a hablar con ningún científico porque no tengo conocimientos suficientes«.

Otro de los momentos irónicos de la entrevista fue cuando Bosé aseguró no usar gel hidroalcohólico, abrazar a sus familiares y amigos sin problemas, no haberse hecho nunca una PCR y en cambio, Jordi desveló todas las medidas de seguridad sanitarias que le había pedido el equipo del cantante para hacer la entrevista.