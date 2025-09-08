Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:19

El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca. Y, a veces, ¡ ... bingo! Esto de la salud mental es un mundo muy complejo y desconocido del que hay quien huye como de la peste. Siempre he pensado que cuando encuentras a alguien con un problema de salud mental no hay que alejarse sino ayudar y tratar de entender. Esto vale para las adicciones pero, también para cualquier tipo de trastornos.

