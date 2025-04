El no estreno

Comenta Compartir

La muerte del Papa Francisco ha revolucionado las parrillas televisivas. Ha alargado programas, ha suprimido otros y ha trastocado bastantes más. Entre los que se ... han suprimido estaba 'La familia de la Tele', en las tardes de La Primera, que se iba a emitir en dos partes. Esa especie de 'Salvame' cocinado a fuego lento, previsto para este martes, no se produjo. Un no estreno. Y no fue por otro especial más sobre el Papa Francisco y su legado, sino para recuperar espacios que parecía que había desaparecido, como 'Valle salvaje', 'La promesa' y 'El cazador', que pesábamos que se iban sin decir adiós.

La razón esgrimida por TVE es que estos tres días de luto no eran adecuados para emitir 'La familia de la Tele'. ¡Santo cielo, la cosa va a ser mucho peor de lo que nos temíamos! Se ha intentado negar, pero con estos precedentes parece evidente que cuando esa familia aparezca por fin en la pantalla, que aparecerá, y si no hay otro cambio de criterio, la semana que viene, va a ser verdad que la telebasura vuelve a la televisión pública. Llevamos unas semanas de bandazos televisivos sin ton ni son. Que si 'Malas lenguas' simultáneamente en La 1 y en La 2, para después reducirlo a un único día en La 1, lo de 'Late Xou', que no se sabe si ha terminado temporada o ha sido suprimido, y ya por fin esos especiales informativos que alargan los telediarios, aunque oficialmente en la parrilla alguno figurase como una prolongación de 'Mañaneros' durante la sobremesa, que no era tal. Me dirán que eso también lo han hecho las privadas. Cierto, pero son televisiones privadas, allá ellas con sus criterios, por más extravagantes que parezcan. ¡Pero en la pública…!

