Ana Blanco deja de presentar el Telediario tras más de 30 años

Ana Blanco (Bilbao, 61 años) dejará de presentar el Telediario 1 de TVE tras más de 30 años, concretamente desde 1990, al frente de los informativos de la cadena pública, tiempo en el que ha logrado mantener una carrera profesional impecable y una discreta vida privada. Según avanza 'El Confidencial Digital' y ha podido confirmar este periódico, Ana Blanco no se incorporará al grupo de presentadores de noticias en la nueva temporada de TVE en la que se avecinan otros cambios en distintas franjas horarias. La presentadora, no obstante, no dejará la cadena pública sino que con toda probabilidad se pondrá al frente de programas o especiales informativos. Ya la temporada pasada, la que va de septiembre de 2021 a julio de 2022, la periodista bilbaína dejó de presentar varios días la primera edición del Telediario siendo sustituida por Alejandra Herranz.

Según 'El Confidencial Digital', Blanco se encontraba «cansada» de presentar los informativos por lo que antes de las vacaciones decidió pactar con la dirección de la compañía su salida del espacio informativo. No obstante, la salida de Blanco del Telediario se venía sopesando desde el aterrizaje de José Manuel Pérez Tornero al frente de RTVE. Ya el año pasado se barajó «dar una nueva vida a los informativos de TVE», cosa que finalmente se producirá en esta nueva temporada. No obstante, a esta hora de la mañana TVE ha declinado hacer cualquier comentario oficial al respecto.

Referente para espectadores y profesionales de dentro y fuera de TVE, la periodista apareció por vez primera en la cadena, un 15 de septiembre de 1990, tiempo en el que ha mantenido una profesionalidad impecable (dicen de ella que es casi imposible que cometa un error en la lectura de las noticias en el teleprónter) y en el que apenas ha cambiado su imagen con su icónica melena corta con flequillo y un rostro por el que no parece haber pasado el tiempo.