Blanca Paloma, tras su revés en Eurovisión: «El flamenco se tiene que seguir exportando»

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Blanca reconoció que en Eurovisión 2023 se han puesto en valor «otras cosas» y aseguró: «Quizás este festival no estaba preparado para 'Eaea', que es un trance, una invocación, es más íntimo. Me siento tan orgullosa que no me arrepiento en absoluto». Sin embargo, la posición en el certamen europeo no va a hacer parar la incipiente carrera profesional de la artista. «Hay Blanca Paloma para rato», avisó.

Demasiado «riesgo»

Volviendo a su resultado en el festival, la cantante admitió que era una «propuesta muy arriesgada» y que en la candidatura estaban preparados «para todos» los escenarios. «Para ganar y para lo que ha pasado también», apuntó, al tiempo que animó a futuros artistas a presentar canciones para las próximas ediciones. «Que no dejen de presentar propuestas arriesgadas y de raíz», señaló.

De Eurovisión 2023, Blanca Paloma se lleva la experiencia que ha adquirido en los últimos meses tras su victoria en el Benidorm Fest. «Es un empujón para mí. De todo esto me llevo las tablas, el haber salido al escenario como si fuera mi casa, disfrutarlo y conectar con la gente, quizás no con toda con la que nos hubiéramos imaginado», afirmó.

Preguntada por si volvería a probar suerte en el festival, tal y como hizo la ganadora de la edición, Loreen, la representante española no lo descartó. «Ha sido una experiencia única que me ha cambiado la vida y en la que he aprendido tanto…». Y añadió: «A la próxima vendría más preparada. Igual que al Benidorm Fest, que se pisa una vez y a la siguiente vas a por todas».

Ella, no obstante, va a seguir defendiendo sus raíces en sus próximos proyectos. Coincidiendo con la carrera eurovisiva lanzó un nuevo single, 'Plumas de nácar', y ahora va a seguir trabajando «como una loca». «Voy a sacar mi disco y espero hacer conciertos por todo el mundo», deseó.

Dos veces ganadora

La protagonista del certamen fue la ganadora del festival, la representante de Suecia, Loreen, al cumplirse todos los pronósticos sobre ella. Logró un total de 583 puntos, 57 más que Finlandia, la sorpresa de la noche, y por delante también de Israel, en tercera posición con 362. Por la parte de atrás quedaron dos países del 'Big Five': Reino Unido y Alemania, en última posición.

Eso sí, la vencedora puede presumir de haber hecho historia del festival en su 67º edición: es la única mujer que ha ganado dos veces el concurso europeo. El único precedente es el australiano Johnny Logan, quien ganó dos veces (1980 y 1987) y también en una tercera ocasión en 1992, aunque como compositor. La primera vez que Loreen brilló en Eurovisión fue en 2012 con la exitosa canción 'Euphoria'.

Entre medias, ya intentó en 2017 regresar al concurso europeo, aunque con una propuesta menos comercial, que no logró siquiera pasar a la final del 'Melodifestivalen', la preselección sueca para elegir al candidato eurovisivo. Con 'Tatoo', sin embargo, alcanzó el micrófono de cristal.

De ascendencia bereber marroquí, la cantante sueca, de 39 años, pisó por primera vez un escenario en el programa 'Swedish Idol' (2004), un 'talent show' en el quedó en cuarta posición. Años después, dejó aparcada su carrera profesional en la música para dedicarse a labores de producción y dirección en televisión. No fue hasta 2011 cuando se presentó por primera vez al 'Mediofestivalen' con la canción 'My heart is refusing me'. No logró ir a Eurovisión hasta al año siguiente con 'Euphoria', logrando convertirse en un gran éxito mundial.