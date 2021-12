Belén Esteban: «Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana»

La entrevista de Kiko Rivera en Planeta Calleja están dando mucho que hablar, sobre todo por las reacciones de los colaboradores de Sálvame. El hijo de Isabel Pantoja se abría con Jesús Calleja y le explicaba cómo había caído hace años en el mundo de las drogas y los motivos que pudieron llevarle hasta esa espiral de autodestrucción.

Kiko Rivera echa en parte la culpa a su madre por sus coqueteos con las drogas: «No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas a ella, ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído».

Los colaboradores de 'Sálvame' han reaccionado a las palabras del DJ y la gran mayoría de ellos se han mostrado muy críticos con las palabras del hijo pequeño de Paquirri. Probablemente la personas que más escandalizada se ha sentido por las declaraciones ha sido Belén Esteban y es que, tal y como ella misma ha reconocido, sabe bien de lo que habla:

«El que quiere salir de la droga, sale, otros pobres no pueden y acaban como acaban (...) Pues claro que Isabel Pantoja lo sabría, pero no era la culpable, aquí el responsable de lo que hacía es él (...) Yo no voy a defender todo lo que hace Isabel Pantoja, pero a mí me parece que una madre no se merece que un hijo le diga algo así, me parece de lo peor y más desgarrador que ha dicho hasta ahora de ella (...) Los padres no tienen la culpa de lo que hacen sus hijos, a lo mejor mientras Isabel Pantoja estaba de gira trabajando para mantenerlos a todos él estaba de fiesta con sus amigos de viernes a viernes«.

Belén, visiblemente enfadada y tocada por el tema que se estaba tratando, ha sido tajante a la hora de reconocer su pasado: «Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana». La colaboradora cree que Kiko ha sido tremendamente injusto con su madre porque de ser efectivamente la culpable de las adicciones de su hijo también tendría que ser drogadicta su otra hija, Isa Pi.