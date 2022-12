«Querer buscar un efecto a corto plazo en televisión es difícil»

Diversión, tensión y un bote diario de más de 150.000 euros en juego son los ingredientes de 'Reacción en cadena', el concurso que estrena Telecinco este lunes por la tarde (20:00 horas). Los integrantes de cada equipo pondrán a prueba su capacidad de relacionar palabras con un doble objetivo: acumular el mayor dinero posible en sus marcadores y alzarse como ganadores. Basado en el formato internacional 'Chain Reaction', el presentador Ion Aramendi (San Sebastián, 45 años) se pone al frente de la nueva apuesta de Mediaset. Intentará elevar los datos de audiencia previos al informativo de Pedro Piqueras.

-Vuelve a los concursos tras 'El cazador'.

-Está siendo una etapa maravillosa. Es un concurso muy divertido y fácil, que se puede jugar desde casa. No hace falta ser un cerebrito. Hay que asociar palabras comunes que todos conocemos.

-¿Cuál es su punto fuerte?

-Es un formato no muy conocido en España. Nos puede sonar las palabras encadenadas, pero es un concurso novedoso que triunfa en EE UU y lleva 15 años en Italia. La clave es que es adictivo.

-¿Dónde está la dificultad?

-Que sea sencillo de entender no quiere decir que sea difícil de jugar. A medida que avanza el juego y aumenta el premio, la dificultad también se incrementa. Jugar para acertar no es tan fácil.

-¿Qué se juega en el bote final?

-Es diario y puede tener más de 150.000 euros. No se acumula día a día. El equipo que repite si gana, incrementa su hucha y su propio bote. No puedo decir mucho, pero en los programas grabados ya hay grandes cantidades.

-Junto a Christian Gálvez ('25 palabras'), ¿llegan para revolucionar las tardes de Telecinco?

-Vamos a pelearlo. Son dos productos que molan mucho. Y ojalá revolucionemos Telecinco. Al final, lo de la televisión es un trabajo de picar piedra, de ir poco a poco. La franja de 19:00 a 21:00 horas es muy complicada. Pero creo que estamos en un buen momento para los concursos.

Competencia « Igual que 'Pasapalabra' es un pepinazo, espero que nosotros también lo demostremos»

-Compite contra el todopoderoso 'Pasapalabra' de Antena 3…

-Es una competencia maravillosa. Roberto Leal y yo nos queremos mucho. Él es un tipo de diez en lo profesional en lo personal. Cuando supo que iba a presentar 'Reacción en cadena' me llamó. Queremos convivir. Que no le vaya mal a ninguno. Creo que este concurso merece la pena y espero que conquistemos a la audiencia poco a poco. Sin restar. 'Pasapalabra' es un pepinazo y espero que nosotros también lo demostremos a partir de hoy.

Doble presencia en televisión

-¿Es buena idea estrenar dos concursos a la vez?

-No hago las estrategias en Telecinco, pero por mi experiencia, creo que la dupla con dos concursos seguidos funciona. Pasó con '¡Boom!' y 'Pasapalabra' en Antena 3. Mi experiencia con 'El cazador' en TVE es que hasta un año después del estreno no empezó a funcionar. Ojalá estemos muchos años haciéndolo.

-¿Les han exigido desde la cadena alguna cuota de audiencia?

-Ni en Mediaset ni en otras cadenas me han exigido nunca cumplir un objetivo de audiencia. Todos vivimos por y para el dato diario de 'share'. Si ponemos un gran producto, le pido a Telecinco que tenga la paciencia suficiente. Si se hace, seguro que el formato puede brillar. En esto, Mediaset y yo estamos a una. Tenemos la oportunidad de que cuaje. No hay otra fórmula que no sea la paciencia. Querer buscar un efecto a corto plazo en televisión es difícil.

-Además de 'Pasapalabra', competirá un rato con sus excompañeros de 'El cazador'. ¿Cómo vivirá ese duelo?

-Con todo el cariño del mundo. Quiero mucho a la familia de 'El cazador' y me alegro de sus éxitos. Y me consta que ellos también están deseando que me vaya muy bien. Quiero convivir con todo el mundo y creo que hay espacio. No seáis avariciosos los demás y dejarnos huecos (risas).

Tiranía del 'share' «Ni en Mediaset ni en otras cadenas me han exigido nunca cumplir un objetivo de audiencia»

-¿Estamos en una época dorada para los concursos en televisión?

-Ojalá la vivamos ahora con 'Reacción en cadena'. Hubo concursos toda la vida: 'Cifras y letras', 'El tiempo es oro', 'Saber y ganar', que seguirá hasta la eternidad… Es una competencia muy bonita porque son formatos divertidos. El concurso es un género que no debe desaparecer.

-Vive un gran momento profesional en Mediaset.

-Empecé en enero muy feliz en 'El cazador' de TVE, pero llegó esa oportunidad que solo pasa una vez en la vida: volver a Telecinco, la casa que me vio nacer. Presentar 'Supervivientes' los domingos era un sueño hecho realidad. La decisión no fue fácil, pero lo tenía claro. Ahora ha llegado el formato que esperaba. A nivel personal, nació mi hija Marieta y estoy muy feliz.