«Aprendí a coser y sujetar una aguja para que el público me aceptara» Ewan McGregor El actor da vida al icono de la moda Roy Halston Frowick, quien vistió en los 70 y 80 a las grandes estrellas y acabó muriendo de sida Ewan McGregor, en una escena de la serie, en la que da vida al diseñador Roy Halston Frowick. / RC MARÍA ESTÉVEZ Los Angeles Martes, 18 mayo 2021, 08:15

Si no sabe qué ver en Netflix, mayo se presenta cargado de estrenos dentro de la plataforma. Hace pocos días se estrenó 'Halston', de la mano de Ryan Murphy. En la producción se cuenta la historia Roy Halston Frowick, el legendario diseñador de moda que dejó su impronta en las décadas de los años 70 y 80. La miniserie muestra cómo este genio de la costura creó su propia casa de moda, con la que llegó a vestir a grandes celebridades y a convertirse en un sinónimo de sexo, lujo y fama. El hecho de que esté producida por Ryan Murphy es una buena credencial. A su cargo han estado ficciones como 'American Horror Story', 'American Crime Story', 'Pose 'y 'The Politician'. McGregor interpreta a Halston. La serie cuenta en su reparto con la participación de Rebecca Davan como Elsa Peretti; Krysta Rodríguez como Liza Minnelli, y Rory Culkin, el menor de la saga, como Joel Shumacher.

Halston destacó por sus sofisticados diseños, que encajaban perfectamente en la pista de baile de la discoteca Studio 54 de Nueva York y en la alfombra roja de los estrenos de películas. Entre sus clientes se encontraban Anjelica Huston, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Lauren Bacall, Bianca Jagger y Liza Minnelli. En 1973, Halston había vendido su compañía, pero mantuvo el control creativo como diseñador principal. La firma acabó cerrándose definitivamente en 1990, año en el que el Halston falleció a los 57 años de sida.

-Aprendió de diseño y costura para interpretar a Roy Halston.

-Me gusta investigar la vida de cada personaje que interpreto. En este caso hablamos de un hombre responsable de vestir y cambiar a toda una generación. Obviamente, para hacerle justicia aprendí a coser y sujetar de manera convincente una aguja para que el público me aceptara dentro del papel. Los productores me enviaron una máquina de coser a mi habitación de hotel para entrenar, como si estuviera en el gimnasio.

-¿Es cierto que durante la pandemia se dedicó a coser?

-Sí. Al poco tiempo de empezar el rodaje, tuvimos que suspenderlo por la pandemia. En los meses siguiente, metido en casa, me dediqué a coser, llegué incluso a mandarle unos pantalones a Ryan Murphy. Coser se convirtió en mi terapia durante el confinamiento.

-¿Cómo se sintió al regresar al trabajo después de tantos meses encerrados?

-Fue una liberación. Todo el elenco se marchó a casa durante la cuarentena, estuvimos meses encerrados y cuando salimos, nos llevaron a filmar escenas glamurosas en clubes nocturnos, imagínese. Fue muy emocionante. Lo mejor de mi trabajo es poder transportarte en el tiempo, aprender, liberarte de ti mismo y disfrutar con la personalidad de otras personas.

«Tengo mucha suerte porque llevo mucho tiempo en esta profesión y no lo hago por dinero»

-Usted es también productor de la serie. ¿Qué le llevó a adquirir tantas responsabilidades?

-Ha sido un desafío y como artista me gusta enfrentarme a nuevos retos. Halston era único, un hombre que ha creado diseños adquiridos por coleccionistas, piezas expuestas hoy en museos, joyas icónicas que eran una gran hazaña técnica. Por otro lado, mantenía una vida al límite, en unos años donde todo el mundo quería evadirse de su realidad.

-La familia de Halston no está muy contenta con la serie, su sobrina ha sido muy crítica con su trabajo.

-Lo siento, porque yo quería hacer justicia a su trabajo. Creo que el personaje ha estado muy cuidado, se han dicho muchas cosas a lo largo de los años sobre el estilo de vida de Halston y nosotros hemos intentado respetarle al máximo. Hemos sido muy meticulosos con la investigación, llevamos intentando desarrollar esta miniserie desde hace dos décadas, si ella cree que no hemos tratado su historia con rigor, se equivoca. A mi me ha encantado interpretarlo, porque era un hombre que encontraba la belleza en cada cosa que miraba.

-¿Sabía quién era Halston antes de leer el guión?

-No, no lo sabía. Nunca había oído hablar de él. No conocía nada de Halston, y me sorprendió descubrir que fue el primer diseñador de moda famoso de los Estados Unidos.

Elegir por instinto

-Usted salta de un proyecto de gran presupuesto a otro modesto. ¿Cuál es su proceso como actor?

-Como actor tengo mucha suerte porque llevo mucho tiempo en esta profesión y no lo hago por dinero. Puedo elegir los proyectos dejándome guiar por mi instinto. A veces, me decido por una gran película por la que me dan mucho dinero y en otras ocasiones no hay dinero, pero la oferta es tentadora por el contenido. Tengo mucha suerte, puedo alimentar a mis hijos, mandarlos a buenos colegios y vivir muy bien. No entiendo lo que significa trabajar para crear una carrera en la industria, yo hago lo que me gusta y vivo mi vida estupendamente.

-Usted es un actor que no tiene miedo a los musicales, la acción, el terror, el drama.

-No tengo miedo alguno. Me gustan todos los géneros. Tengo la suerte de no haber caído nunca en un estereotipo que me limitara como actor. Me gusta encontrar guiones diferentes, representar papeles que no haya hecho antes.

-¿Disfruta con la disolución de estatus entre los actores de cine y los de televisión?

-Sí, pero es una pena que no contemos algunas de estas historias, que aparecen en televisión, en el formato de cine. Creo que hemos perdido todos los que amamos el cine, porque este se ha convertido más en un espectáculo donde hay superhéroes y terror.. Me temo que el negocio de la industria manda sobre el aspecto artístico.