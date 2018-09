$!Antonia Dell’Atte demandará por acoso a sus compañeros de Masterchef Celebrity

Antonia Dell´Atte, una de las flamantes concursantes de Masterchef Celebrity, ha anunciado en la revista Lecturas los problemas que, asegura, sufrió durante su paso por el programa. “Voy a demandar a los concursantes de Masterchef por acoso”.

La modelo asegura que sufrió mobbing. «Yo he llorado como no he llorado en mi vida. ¡Ni con mi exmarido [Alessandro Lequio] he llorado tanto».

Da la circunstancia que el programa, que en su primera emisión alcanzó un más que meritorio 24,7% de share, se grabó antes de verano. Por el título de campeón compiten, además de la modelo italiana, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo Carmen Lomana, Santiago Segura, María Castro, Óscar Higares, Dafne Fernández, Iván Massagué, Ona Carbonell, Xuso Jones, Paula Prendes -primera eliminada- y Jaime Nava. No solo las habilidades culinarias salen a relucir en el programa, sino también ángulos y aristas de los famosos que, tras lo anunciado por Dell’Atte, promete más de un quebradero de cabeza para la productora.