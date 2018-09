Ana Torroja: «Trataré de aportar lo mejor de mi experiencia a "OT"»

Torroja se unirá a Manuel Martos y a Joe Pérez-Orive como jurado de la nueva edición de "Operación Triunfo", que arrancará el próximo 19 de septiembre con la gala 0 y que traslada su emisión del lunes al miércoles.

La artista (Madrid, 1959) ha expresado hoy en rueda de prensa en el Parque Audiovisual de Cataluña, en Terrassa (Barcelona) su entusiasmo por unirse al jurado del "talent show" y ha aseverado: "Me encantan los retos y aventuras, me hace mucha ilusión y me siento emocionada y nerviosa".

Por su parte, el elenco de profesores también experimenta algunos cambios, como la salida de los Javis como profesores de interpretación, una tarea que llevará ahora a cabo la actriz Itziar Castro, así como Miqui Puig, que sustituirá a Guille Milkyway como profesor de cultura musical de la Academia.

De igual forma, hay dos incorporaciones más en el profesorado: Rubén Salvador, como profesor de bailes de salón, nueva asignatura del curso, y Gotzon Mantuliz, que será asesor de la profesora Magali Dalix en la disciplina de forma física y vida sana.

Una de las grandes novedades de este año es el plató, que duplica prácticamente su aforo, para pasar de acoger a 500 espectadores a 890, a lo que se suma a una mejora en el equipo de sonido, el cambio de las luces a luces led y un espacio más amplio de proyección que permitirá la aparición de "mappings".

Por su parte, Noemí Galera, directora de la Academia, presentará este año el chat de OT tras las galas acompañada de Ricky Merino, exconcursante de la pasada edición, a lo que se suma la colaboración de la "youtuber" Carolina Iglesias, más conocida como Percebes y Grelos, que repite en el puesto.

Sobre el futuro representante de España en Eurovisión, el director de contenidos, canales y programas de TVE Toni Sevilla ha declarado que "saldrá de los 16 concursantes que participen en esta edición", ampliando el margen de posibilidades con respecto a la edición pasada.

En alusión a los concursantes de esta edición, que se irán revelando a lo largo de la tarde, el director de la productora Getsmusic, Tinet Rubira, ha señalado que "no hemos buscado duplicar perfiles, sino que hemos elegido a gente genuina y fresca", una tarea que ha llevado a cabo junto con Galera, con la que asegura que ha tenido "un entendimiento absoluto".

Rubira ha añadido que, ante el éxito arrollador de la primera edición de esta segunda etapa del programa, que en un momento llegó a aglutinar a casi un 45 % de la audiencia, se enfrentan a esta nueva edición "con mucha ilusión", pero a la vez con precaución para "seguir a la altura" del espectáculo televisivo.

El próximo miércoles 19 de septiembre, los 18 finalistas del casting actuarán en la gala 0 del programa, en la que se eliminará a dos participantes para conformar la nueva generación de "Operación Triunfo" con un total de 16 concursantes.