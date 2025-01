Ana Rosa regresa a las mañanas de Telecinco

Iker Cortés Madrid Miércoles, 22 de enero 2025, 18:38 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Ana Rosa Quintana (Madrid, 69 años) vuelve a las mañanas de Telecinco. Así lo ha anunciado esta tarde Mediaset en un comunicado en el que señala que la principal cadena de Fuencarral estrenará la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa', uno de los buques insignia del grupo de comunicación, el próximo lunes 3 de febrero, a las nueve de la mañana.

La decisión supone un cambio de rumbo completo a la parrilla de Telecinco pues tras la cancelación de 'Sálvame', la otrora reina de las mañanas saltó a las tardes en septiembre de 2023 para competir con el 'Y ahora Sonsoles', de Sonsoles Onega, en Antena 3.

Será el próximo lunes 3 de febrero cuando una de las marcas más emblemáticas de la cadena, que durante sus 18 años en emisión fue todo un referente en la franja, regrese a la parrilla. Su presentadora, Ana Rosa Quintana, volverá a ponerse al frente de este magazine, producido en colaboración con Unicorn Content, que de lunes a viernes abordará los asuntos más relevantes de la actualidad y que en esta nueva etapa contará con nuevas secciones y colaboradores.

De esta forma, Telecinco remodela su franja matinal, que comenzará con Ana Terradillos al frente de 'La mirada crítica', continuará con 'El programa de Ana Rosa' y concluirá con Joaquín Prat en 'Vamos a Ver'. Ya por la tarde, Verónica Dulanto y Frank Blanco serán los encargados de presentar 'TardeAR', también a partir del 3 de febrero.

«Quiero dar una noticia que afecta a 'TardeAR' y prefiero contarla yo. Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena», explicaba la propia Ana Rosa en la emisión de este miércoles de 'TardeAR'. «Llevo 21 años en esta cadena y estoy aquí para jugar a favor y empujar todo lo que pueda. Quiero que lo sepáis vosotros porque todos nos hemos enterado prácticamente la mismo tiempo. Poco más os puedo decir porque es muy reciente. Es una reorganización de la mañana, pero al final siguen más o menos la misma estructura salvo que vuelve 'El Programa de Ana Rosa'», zanjaba.

Un enero complicado

Lo cierto es que el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes no fue nada fácil y no solo porque, como ya apuntara a lo largo de varias entrevistas, iba a echar de menos la sección de política que dominaba buena parte de los contenidos de 'El programa de AR'.

A lo largo de estas dos temporadas, 'TardeAR' rara vez se posicionó por encima de 'Y ahora Sonsoles', si bien es cierto que Atresmedia blindó durante un largo periodo a Sonsoles Onega, restringiendo los bloques de publicidad en su programa. Pese a la competencia feroz, el espacio de Ana Rosa acabó, durante su primera temporada, a tan solo un punto de distancia de 'Y ahora Sonsoles'.

Sin embargo, el empuje de la presentadora madrileña se ha ido desinflando a lo largo de esta segunda temporada. No en vano, 'TardeAR' lleva desde el pasado 17 de diciembre, o sea más de un mes, sin alcanzar el doble dígito y en enero la sangría de espectadores aún se ha notado más. Sin ir más lejos, este pasado lunes el programa marcó su mínimo histórico de audiencia, anotando solo un 7,7% de cuota de pantalla y congregando en torno al televisor a menos de 700.000 espectadores, frente a un 'Y ahora Sonsoles' que marcaba un 11% de 'share', con un millón de espectadores, y el fantástico desempeño de 'La promesa', el serial de La 1, que lideró con un 14,2% y cerca de 1,3 millones de seguidores.

A todo ello hay que sumar los bajos resultados de 'El diario de Jorge', que esa misma jornada anotó un 7,7% de 'share', del concurso 'Reacción en cadena', que sin los Mozos de Arousa, se tiene que conformar con un 7,9%, y del informativo de Carlos Franganillo, que cayó hasta el 7,3%. Datos todos ellos insostenibles y muy por debajo de la media de la cadena. Sin duda, la incorporación este mismo mes de Alberto Carullo como nuevo director de general de Contenidos de Mediaset España habrá tenido que ver con este intento de frenar la caída de espectadores.

«Yo soy fiel a mi cadena»

«Si la cadena, igual que me pidió que me viniera a la tarde porque lo necesitaban en ese momento, me pide que vuelva a la mañana porque lo necesitan en ese momento, volvería porque soy fiel a mi cadena y le estoy muy agradecida por estos veinte años», respondía en junio del pasado año la periodista madrileña en una entrevista en este periódico. Quintana iba más allá al asegurar que no vería su regreso a las mañanas como un fracaso. «Un fracaso sería si me dice: 'Váyase usted a su casa'», contaba entonces divertida.