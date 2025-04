Alejandra Andrade investiga la secta 'La luz del mundo'

J. Moreno Viernes, 11 de abril 2025, 23:40 Comenta Compartir

'Fuera de cobertura' emite este lunes (22:50 horas) en Cuatro la segunda parte del reportaje sobre la secta 'La luz del mundo', con sede central en Guadalajara (México), y que abordará su expansión por Europa y España dando voz a las víctimas. En este nuevo programa, la periodista Alejandra Andrade (Madrid, 46 años) acompaña a Héctor Vera, que perteneció a la organización durante más de dos décadas. El formato marcó esta semana su mejor audiencia de la temporada, con un 6,8% de cuota de pantalla y 629.000 espectadores.

–El lunes se emite la segunda parte de la secta 'La luz del mundo' y su expansión por Europa, incluida España.

–En la primera parte nos centramos en explicar cuál es el trasfondo de esta supuesta organización religiosa, especialmente en Estados Unidos y Guadalajara (México), que es donde hay una mayor pasión. Arrancamos allí porque conseguimos hablar con uno de los jefes de la organización y después volamos a Europa y España para ver la implantación de 'La luz del mundo', que es sorprendente. Nos centramos en los abusos sexuales que se cometieron, con el testimonio de dos víctimas españolas que es realmente muy duro. Pero también vamos a investigar la parte económica: de dónde sacan el dinero, la vida lujosa de los 'Joaquines', que es como llaman a los autoproclamados apóstoles. El nivel de dinero que manejaban era muy bestia.

–¿Han podido cuantificar cuántas víctimas de la secta hay en España?

–Hay un montón de templos, yo me quedé impresionada. Es verdad que los templos más grandes están en Madrid y Barcelona, pero luego tienen otros más pequeños que están en Alcantarilla (Murcia), Valencia, Cuenca… Prácticamente en todas las ciudades importantes de España hay una sede de 'La luz del mundo'. Básicamente, mandaban a evangelizar y, con el dinero de los fieles, compraban templos.

Blanqueo de capitales

–¿Le sorprende que en 2025 todavía haya tanta penetración de una secta?

–Era como estar en otro siglo, sobre todo por el fanatismo. En este caso el líder cumple condena por abusos sexuales y está siendo investigado por blanqueo de capitales, extorsión y trata de personas. Un juez lo ha demostrado con declaraciones de víctimas, pero los fieles lo siguen defendiendo. Creen que es como Jesucristo. Es una secta en la que no tienen información de fuera. En Guadalajara crearon una ciudad para ellos en la que no hay, por ejemplo, televisión. Y lo que más me llamó la atención es la gente joven que había, pero es que nacen y no salen de esa ciudad creada por la secta. Van a la iglesia y dentro tienen su propio colegio y universidad.

–¿Pasó miedo en la grabación?

–Lo que más miedo me daba era cuando me contaron las conexiones que tenían con un cártel mexicano. En Jalisco tienen mucho poder político también. De hecho, ahora están luchando porque hay varios miembros de 'La luz del mundo' que están en el poder judicial. Sí que tuve miedo cuando me enteré de sus conexiones con un cártel muy peligroso. Por lo demás, estuve tranquila. Me presenté con mis nombres y apellidos, y fui con la verdad por delante.

–Está viajando continuamente por el mundo para sus reportajes. ¿Cuánto tiempo pasa en su casa?

–Depende de los temas, pero la verdad es que me organizo bastante bien. Intentamos hacer la mitad de la temporada con temas internacionales y la otra mitad nacionales. Según voy grabando, llego a Madrid, se monta y me vuelvo a ir. Mi maleta está siempre en la puerta. La verdad es que cada vez me organizo mejor.