Aitana y Sebastián Yatra, juntos también en la nueva edición de 'La Voz Kids'

Vuelve 'La Voz Kids' con la búsqueda de pequeños nuevos talentos. Antena 3 estrena este sábado por la noche (22:00 horas) la séptima edición de la versión infantil del exitoso formato musical, la cuarta desde que se emite en la cadena de Atresmedia, con una tanda de audiciones a ciegas en la que cada 'coach' –David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Rosario Flores- seleccionará a quince aspirantes para formar su propio equipo de concursantes. El espacio, líder de audiencia en su anterior temporada, competirá en la noche de los sábados con otro de los grandes estrenos de la primavera televisiva: 'Got talent: All-stars', en Telecinco.

En un encuentro con medios, la presentadora Eva González revela lo sorprendida que queda siempre con esta versión 'kids' del concurso. «A veces se me olvida que estoy tratando con niños por esas voces tan impresionantes que tienen», dice la andaluza, quien adelanta también algunos de los grandes momentos de las nuevas entregas, como el reencuentro entre el 'coach' David Bisbal y su asesora, la ganadora del primer 'Operación Triunfo', Rosa López. «Nos han dado auténticos ataques de risa que no nos podíamos aguantar. Yo no podía seguir haciendo el programa y David tampoco, porque Rosa nos ha dado unos momentazos alucinantes», revela.

A este respecto, el cantante almeriense quiso compartir con la prensa su experiencia con quien fuera su compañera hace más de dos décadas en el 'talent' musical que les dio la fama. «Con Rosa no ha habido ningún reencuentro, porque siempre estamos encontrados», subraya el artista, quien asegura que llamó a la propia cantante para proponerle que fuera su asesora en 'La Voz Kids'. «Estoy muy feliz y orgulloso por haberla invitado. La llamé y me dijo 'no te vayas a arrepentir'», bromea. Bisbal además se muestra orgulloso del nivel con el que cuentan cada año los participantes que se presentan a este formato. «¿Cómo es posible que con la cantidad de ediciones que hemos grabado salgan voces extraordinarias y niños cada vez más preparados? Realmente es una dificultad para elegir, pero te indica que estamos mejorando cada año y es importante manifestarlo», cuenta.

Los cuatro 'coach'

«Cada año es impresionante la cantidad de niños con talento, con ganas de venir y de ser artistas. Hay una ilusión en el ambiente de que te gusta y sientes la música», afirma la cantante Rosario, que regresa al formato tras un año de ausencia, y lo hace con La Mari de Chambao de asesora. De ella, la hija de Lola Flores recuerda que estaba encantada con participar por primera vez en el espacio emitido en Antena 3. «Me ha ayudado muchísimo. Yo la amo y es una pedazo de artista», se sincera.

Por su parte, Aitana Ocaña también vuelve a 'La Voz Kids' para valorar a los niños concursantes y coincidirá de nuevo con Sebastián Yatra, que repite como 'coach' por segundo año consecutivo. Ambos compartirán pantalla después de que a principios de este año saltara la noticia de su noviazgo. No obstante, durante la grabación del formato en 2022, los cantantes todavía no habían hecho oficial su relación, aunque si mostraron ante las cámaras la complicidad que mantienen derivada de sus más de cinco años de amistad, desde que se conocieron en 'Operación Triunfo 2017'.

En este contexto, Aitana dedicó unas buenas palabras al cantante y compositor Dani Fernández, que le ayudará en las tareas de asesor. Del ganador del Premio Ondas 2022, la artista confiesa su admiración y lo mucho que ha conectado con él. «Son muchas horas grabando. Nunca había pasado mucho tiempo con él como para conocerle personalmente y siento que hemos conectado muchísimo. Éramos muy naturales y es lo que plasmamos en los niños», revela. Su compañero y pareja actual, Sebastián Yatra, también compartió halagos hacia el equipo del programa, especialmente para su presentadora. «Eres el núcleo y centro de esta familia. Mantienes el programa con la energía arriba y nos sentimos muy bien apoyados. No es tan común encontrar eso en televisión», afirma sobre Eva González. Por su parte, Rayden será el asesor del artista colombiano.

La directora de Entretenimiento de Atresmedia Televisión, Carmen Ferreiro, describe que 'La Voz Kids' es un formato «fantástico» que tiene algo que no tienen otros espacios similares, que «es el talento, la ternura y la capacidad de sorpresa que aportan los niños», los «grandes protagonistas». «Siempre nos gusta decir que hay mucho talento en España, pero hasta que no ves a esos pequeñitos en este plató tan grande que intimida a cualquier adulto, no te das cuenta de todo lo que son capaces de hacer», subraya la directiva, que celebra al mismo tiempo que muchos de los participantes tengan después un recorrido musical fuera del concurso de Antena 3, como es el caso del último representante español en Eurovisión Junior, Carlos Higes.