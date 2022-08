Lo que hay que ver este 31 de agosto

Se cumple un cuarto de siglo del fallecimiento en París de Diana de Gales, y Movistar Plus+ ofrece un documental al repecto. Por su parte, COSMO emite una drama bélico intenso. Pero si es un amante de las mascotas, no se pierda 'Rescate de perros'.

COSMO, 21.00 horas 'Deber cumplido'

Después de una terrible y traúmatica campaña de quince meses en Irak, el condecorado veterano Adam Schumann vuelve a casaen Kansas, con su esposa Saskia y sus dos hijos pequeños, uno de ellos nacido cuando combatía en Irak. Junto a é,l vuelven a casa Billy Waller y Tausolo Aieti.

Los tres sufren las consecuencias de un trastorno de estrés postraumático, pese a lo cual, tratan de volver a su vida tal y como era antes de su servicio en combate. Pero adaptarse a la vida civil no será fácil y los recuerdos de los horrores de la guerra pueden dar con sus vidas al traste.

La película se fundamenta en el libro 'Thank You for Your Service' (David Finkel, 2013), basado en hechos reales .

Diana de Gales. / movistar Plus+

#0, 21.40 horas 'Diana: caso abierto'

En agosto de 1997, el mundo lamentó la pérdida de un icono mundial, Lady Di. Ahora, 25 años después del trágico accidente de coche que acabó con la vida de la princesa, el periodista de investigación y ex detective de policía, Mark Williams-Thomas, se embarca en una investigación sobre la muerte de la mujer más famosa del mundo.

Una década después de su muerte, una investigación oficial británica concluyó que el accidente fue causado por la conducción negligente del chófer Henri Paul y el grupo de paparazzi que la seguían. Pero todavía quedan muchas preguntas sobre lo que sucedió y quién es el responsable.

En este documental, Mark Williams-Thomas trata de encontrar la verdad, confrontar las mentiras y descubrir lo que realmente le sucedió a la princesa Diana.

Alex Kersting debuta como actor en esta cinta. / movistar Plus+

Movistar Estrenos, 21.00 horas 'Butter'

No encontramos ante una cinta juvenil , con mucho corazón y un mensaje esperanzador, que habla sobre el problemas de los jóvenes con cuerpos no normativos y del acoso escolar.

Es una comedia dramática tan divertida como conmovedora, gracias fundamentalmente a la carismática y excelente interpretación del debutante Alex Kersting, apoyado por Mira Sorvino en el papel de madre cuidadora.

Kersting da vida a un chico solitario con problemas de obesidad que, en un momento bajo por las burlas de sus compañeros de clase, decide anunciar en internet que se va a suicidar comiendo sin parar y que, además, lo va a retrasmitir 'online'. Aunque lo que espera es recibir insultos o indiferencia, lo que se encuentra el protagonista es un gran subidón de popularidad y, por lo tanto, de autoestima.

Tommy Habeeb se convierte en el salvador de muchos </p><p>perros. / canal odisea

Canal Odisea, 21.30 horas 'Rescate de perros:segunda oportunidad'

Todos los días, gente de todo el mundo abren las puertas de sus hogares para que el mejor amigo del hombre gane en calidad de vida. ¿Cómo se consigue que los perros encuentren una familia para siempre?

Tommy Habeeb nos lo desvela a través de historias de esperanz contadas por aquellos que acuden a la llamada de auxilio. En cada episodio, conoceremos el trabajo de organizaciones de rescate, refugios, transportistas, educadores y familias de acogida para que perros en situación de riesgo grave puedan tener un nuevo hogar.