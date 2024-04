Teodora y Nicolás, la cara y la cruz de la Casa Real griega

La familia real griega ha anunciado que el príncipe Nicolás de Grecia, segundo hijo de Constantino II de Grecia y Ana María de Dinamarca, y Tatiana Blatnik han puesto fin a su matrimonio después de 14 años casados. Una noticia que contrasta con la reciente información que atañe a su hermana Teodora de Grecia que, después de tres intentos, parece que a la cuarta será la vencida y podrá darse el ansiado 'sí, quiero' con Matthew Kumar el próximo otoño.

Aunque no hay comunicado oficial del futuro enlace, la revista Hello! Greece ha avanzado que la boda será en Atenas y la novia lucirá el vestido que pensaba llevar hace cuatro años, un traje de la diseñadora helena Celia Kritharioti. Y es que, tras la pedida de mano en 2018, la pareja quería casarse en 2019, pero el primer intento no prosperó al no encontrar la fecha adecuada. Así, eligieron el mes de mayo de 2020 para prometerse amor eterno en la isla griega Spetses, pero en esta ocasión, la pandemia mundial del coronavirus dio al traste con sus planes. Trasladada al otoño de 2023, el fallecimiento de Constantino de Grecia en enero de ese mismo año volvió a trastocar sus planes.

Un año y medio después de despedir al último rey heleno, la familia podrá disfrutar del esperado enlace en el que se prevé que el príncipe Pablo, actual jefe de la Casa Real griega, acompañe a su hermana pequeña al altar. Como en los enlaces de sus hermanos, entre los invitados estará lo más granado de la aristocracia europea. A quien no se espera ya en esa importante cita familiar es a Tatiana Blatnik, después del comunicado oficial con el que se ha dado a conocer su separación de Nicolás, una decisión que ha sido difícil de tomar para los dos: «Ambos expresan la dificultad de esta decisión, el profundo aprecio y respeto que tienen, pero también el amor con el que han caminado todos estos años».

El mensaje informa de que la ya expareja tiene previsto seguir viviendo en Grecia, no en vano, fueron los primeros miembros de la familia real griega en regresar al país heleno desde 1974, cuando fue abolida la monarquía. El comunicado solicita «respeto y discreción» en estos momentos y añade que «los mismos valores de respeto y compresión formarán la base de su relación en el futuro, una relación de amistad profunda y sincera».

El exmatrimonio se conoció en una fiesta de fin de año en Suiza y después de siete años juntos, decidieron dar el siguiente paso y se casaron en agosto de 2010 en una boda que supuso todo un acontecimiento al que no faltó la familia real española, con quienes les une lazos de sangre directos. Tatiana, una reputada profesional de la publicidad, ha dedicado los últimos años al ámbito de la salud mental y la armonía corporal, poniendo en marcha el movimiento 'Breath', en el que también colaboraba Nicolás de Grecia.