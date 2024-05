Telecinco levanta el veto a Sofía Suescun y se convierte en la primera confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Después de tres años sin verla en los programas de Mediaset, Sofía Suescun ha vuelto a Telecinco para darle una sorpresa a su pareja, Kiko Jiménez, concursante de 'Supervivientes'. Pero su presencia en el programa no respondía solo al objetivo de premiar al jienense, sino que también sirvió para hacer oficial la participación de la pamplonica concursante de 'Supervivientes All Stars', una nueva versión del formato televisivo. Se convierte, así, en la primera confirmada.

La ganadora de 'Supervivientes' 2018 se mostraba más que emocionada en su paso por la palapa, «con una sensación de vivir un sueño por lo que he sentido desde que he pisado estos cayos tan mágicos que tanto me dieron», y se reencontraba con su pareja que le confesaba su amor: «Ya lo sabía pero me he dado cuenta aquí que eres la mujer de mi vida, lo quiero todo contigo, quiero que seas la madre de mis hijos, que nos casemos. ¡Te amo!».

Se acababa así la travesía por el desierto televisivo de la influencer que comenzó cuando no quiso fichar por el grupo Like U Managemente, agencia que representa a los rostros más emblemáticos de Telecinco (Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez o Nagore Robles) para seguir en Inmanagement Agency, más especializada en creadoras de contenido como Laura Matamoros o Dulceida.