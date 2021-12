Tamara Falcó hace oídos sordos a los rumores sobre su pareja

La proyección pública de Tamara Falcó dio un giro en el 2019 tras su paso por los fogones de Masterchef. Siempre ha cargado con el sambenito de pija pero verla desenvolverse en las cocinas, resolutiva y trabajando duro hizo que el público la conociera desde otro punto de vista, especialmente el día que se afanaba en despellejar un conejo antes de cocinarlo sin el más mínimo remilgo. Natural y divertida, sin perder esa pátina de niña bien que ella misma reconoce: «No descarto que sea pija, pero pelo conejos», le decía a Pablo Motos, que la fichaba para su equipo en El Hormiguero. Todo parecía ir sobre ruedas con nuevas colaboraciones televisivas, maestra de ceremonia en diversos eventos, su carrera como diseñadora y su curso de cocina en Le Cordon Bleu, una de las escuelas más prestigiosas del mundo. La guinda del pastel la ponía el amor que encontraba junto a Íñigo Onieva. Sin embargo, esta semana se desataban los rumores de infidelidad por parte del ingeniero. Unos rumores a los que ella respondía publicando unas románticas fotos de los dos en la primera boda a la que han asistido como pareja.

Las sospechas llegaban a la televisión de la mano de Fani Carbajo, una de las protagonistas de la Isla de Las Tentaciones, y se avivaban con las afirmaciones del colaborador de Sálvame, Miguel Frigenti. Según la versión que corre por los mentideros, el joven habría podido ser infiel a la marquesa en una fiesta a la que, además de Fani, estaba invitada Oriana Marzoli. Allí habría conocido a una exuberante venezolana y habría caído rendido a sus encantos.

Aunque al principio el nerviosismo de Tamara era palpable, las aguas tardaron poco en volver a la calma. La vimos correr como un gamo huyendo de los periodistas e intentar alejarlos de ella al ir a recoger el coche a un garaje a su salida de la escuela de cocina. Todo, gestos a los que no nos tenía acostumbrados. Sin embargo, horas después, decidía cambiar de actitud y continuar haciendo su vida con toda naturalidad. Y así se ha podido ver a la pareja saliendo a cenar y disfrutar de una animada conversación entre risas para después marcharse juntos en una moto conducida por él mientras ella, a preguntas sobre su noviazgo respondía que estaban «muy bien».

Y tan bien se les ve que la revista Hola no ha dudado en llevarlos esta semana a la portada. Se trata precisamente de las imágenes tomadas el pasado sábado en la boda del hijo de la diseñadora Bárbara Pan de Soraluce y Juan Arena, expresidente de Bankinter. Ella, con un espectacular vestido rojo satinado con mangas abullonadas y con una sonrisa que no puede ocultar la felicidad. Parece que la marquesa de Griñón está viviendo uno de sus mejores momentos y, aunque todavía no hay planes de boda (la propia Tamara reconoce que es pronto para eso), los dos han encajado a la perfección y para ambos la familia es una prioridad.