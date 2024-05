Tamara Falcó, nueva jueza de 'Got Talent España'

Tamara Falcó será la nueva jueza en la próxima edición de 'Got Talent España'. Se une así al jurado del concurso de talentos formado por Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría. El concurso, que contará de nuevo con el cómico Santi Millán como presentador, se encuentra actualmente completando el proceso de casting.

Falcó sustituirá a Edurne, que hace dos meses anunció su retirada del concurso de talentos «después de 10 años inolvidables». La cantante explicó su «difícil» decisión a través de un comunicado en el que contaba que comenzaba una «nueva etapa» en la que sentía la necesidad de darle «un espacio más especial a su música», aunque lo cierto es que ha fichado por Antena 3 para participar en 'La Voz Kids'.

Edurne dedicó unas palabras a sus compañeros «por haber hecho la experiencia aún más bonita», con mención especial a Risto Mejide: «No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara». A lo que el publicista correspondió con otra misiva en la que afirmaba que la televisión «a veces te regala amistades puras y maravillosas».

No se sabe si con el salto de Antena 3 a Telecinco la amistad de Tamara Falcó y Pablo Motos se tambaleará, ya que la hija de Isabel Preysler es uno de lo mayores reclamos de 'El Hormiguero'. Aún no se ha confirmado si la marquesa de Griñón tendrá que dejar su colaboración de los jueves en el popular programa o podrá compaginar ser jueza en 'Got Talent' y seguir colaborando en el programa de las hormigas.