Tamara Falcó e Íñigo Onieva aplazan su boda

Los problemas de logística han obligado a Tamara Falcó e Íñigo Onieva a posponer sus planes de boda. Antes de que la pareja anunciara su ruptura por la infidelidad del empresario, eligieron el 17 de junio como fecha para celebrar su enlace. Y una vez que la marquesa tomó la decisión de perdonar a Onieva y a hacer borrón y cuenta nueva, retomaron los preparativos y los trámites. Pero ahora, los novios se han encontrado con varios contratiempos que les han hecho posponer tres fines de semana la celebración.

Según ha desvelado 'El Programa de Ana Rosa' la nueva fecha es el 8 de julio y el lugar elegido no ha cambiado, será en la finca 'El Rincón'. Como ellos mismos han ido contando, los problemas a los que se enfrentan son la elaboración de las alianzas, la confección del vestido de novia, las invitaciones y, sobre todo, los documentos necesarios para la celebración de una boda religiosa.

A Tamara se le acumulan los problemas. El pasado jueves, en la tertulia habitual de 'El Hormiguero', se vió obligada a desmentir los rumores que la persiguen desde hace varios días. Por un lado, los de embarazo y por otro, los de la venta de 'El Rincón'. «Lo ha dicho un 'tiktoker' y es mentira. No estoy embarazada, cien por cien», aclaraba la marquesa. A lo que añadió que su suegra le ha preguntado por el tema. «Ha venido diciéndome: 'Oye, ¿hay algo que me tienes que contar?' y yo le he dicho que no», relataba Tamara.