Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Silvia Bronchalo en una de las sesiones del juicio. EFE

Silvia Bronchalo rompe su silencio tras las últimas polémicas sobre su hijo y desmiente que tenga privilegios en prisión

La madre de Daniel Sancho confirma que su hijo «duerme en una celda con más presos»

Joaquina Dueñas Gil

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:05

El primero en hablar sobre el día a día de Daniel Sancho en prisión un año después de su condena a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico Edwin Arrieta fue su abogado, Marcos García Montes. El letrado reveló que hablaba con él cada semana y que aseguró que disfrutaba de una celda individual. Un extremo que un hombre, que se declaró amigo del chef español, negó, asegurando que convivía con otros presos y que su padre pagaba para poder facilitarle una alimentación digna que compartía con otros condenados para evitar problemas. Controversias varias que han llevado a la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, ha romper su silencio: «He escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ninguno», ha asegurado en declaraciones al programa 'TardeAR'.

«Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él solo», ha descrito. «De hecho, si tuviera una celda para él solo, sería una celda de castigo únicamente y eso no ha ocurrido», ha explicado. Silvia también ha señalado que su hijo «está bien». «Han pasado dos años y, es verdad, esta semana está siendo un poco revuelta con algunas informaciones, pero está bien», ha expresado.

Sobre el estado de ánimo de Daniel ha apuntado que «tiene sus días, unos estará mejor y otros peores, al igual que cualquier persona. No tiene ningún problema ni ningún conflicto con nadie» y ha confirmado que habla con su hijo cada semana ya que, al tratarse de un preso internacional, tiene derecho a llamadas y videollamadas con familiares con más frecuencia, dado que las visitas presenciales son más complicadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  2. 2 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  3. 3 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  5. 5 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  6. 6 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  7. 7 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  9. 9 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?
  10. 10 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Silvia Bronchalo rompe su silencio tras las últimas polémicas sobre su hijo y desmiente que tenga privilegios en prisión

Silvia Bronchalo rompe su silencio tras las últimas polémicas sobre su hijo y desmiente que tenga privilegios en prisión