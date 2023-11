Shakira, sobre su canción con Bizarrap: «No soy una diplomática de la ONU»

Hace poco más de medio año que Shakira se trasladó definitivamente a Miami junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, si bien no ha dejado de visitar España por motivos profesionales o judiciales. De hecho, se encuentra en el país para participar en la gala de los Grammy Latinos, que se celebra este jueves en Sevilla, y la semana que viene tendrá que declarar en los juzgados por presuntos delitos fiscales cometidos entre 2012 y 2014.

La colombiana ha hecho un repaso de su nueva vida para la revista ''¡Hola!' en el que se ha reafirmado en su claro mensaje a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. «Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra -de la canción con el argentino Bizarrap-, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer», ha dicho sobre el tema 'Music Session #53'.

Su regreso al panorama musical ha sido por todo lo alto, con temas con millones de reproducciones en apenas horas. Ahora está centrada en su nuevo álbum, con algunas canciones ya conocidas y con otras nuevas en la que tiene previsto seguir mostrado su faceta más personal: «Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal».

Y es que el objetivo de la estrella internacional es seguir siendo honesta consigo misma y con los demás. «No puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos», ha afirmado. Para la de Barranquillas, «el arte cumple una función esencial: no solo la catarsis que representa, sino la capacidad de transmutar tus emociones y el dolor en fuerza, en determinación, como una verdadera alquimia».

Shakira está feliz en su nueva etapa en Estados Unidos, volcada en sus hijos y en su música. «Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos», ha explicado a la publicación. «A nivel profesional, la verdad es que ha sido un cambio de 180 grados. En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja», ha subrayado.

De hecho, considera que «nunca había visto a mis hijos tan felices». La menor presión mediática que viven en Miami es la clave de que lleven una vida «libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades». Una adaptación que para los pequeños, a los que últimamente vemos acompañando a su madre en muchos de sus actos e incluso han colaborado con ella en alguno de sus trabajos, ha sido muy fácil. «El primer día de colegio ya tenían amigos», ha expresado la orgullosa mamá, que considera a sus hijos su «mayor inspiración».

Pero no todo es luz en el horizonte ya que Shakira también tiene que enfrentarse a un complejo proceso judicial por seis presuntos delitos fiscales. El próximo lunes, 20 de noviembre, comenzará la primera de las doce sesiones judiciales cuyo final está previsto para el 15 de diciembre. Un juicio en el que la cantante tendrá que demostrar que no pasó en España más de 183 días al año entre 2012 y 2014, para probar que no era residente fiscal en el país. En todo caso, para afrontarlo, bien le valdrá el aprendizaje que dice haber obtenido de su padre: «Soportar los embates de la vida».