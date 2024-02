Una Semana de la Moda con espías aristócratas y una supermodelo

Valeria Mazza fue musa de Gianni Versace en los 90 y ahora, tres décadas después, es la inspiración de Hannibal Laguna para su última colección, presentada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La 'top' argentina regresó a la pasarela y demostró que, como ocurre con montar en bicicleta, desfilar es algo que no se olvida. Y es que Mazza se codeó en las tarimas internacionales con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Macpherson, Christy Turlington, Kate Moss y Linda Evangelista, formando parte del selecto grupo de las supermodelos de los 90.

El diario britanico The Sunday Times eligió a Valeria Mazza como una de las 100 mujeres más sobresalientes del siglo XX, honor que compartió con Claudia Schiffer, siendo las dos únicas modelos en el listado. Portada de más de 550 revistas, entre ellas la relevante edición de ropa de baño de Sports Illustrated, y ángel de Victoria's Secret, Mazza, a sus 51 años, no dudó en cerrar el desfile de Laguna enfundada en un vestido confeccionado en seda gris con bordados de cristales de Swarovski. «Hace mucho que no desfilo», dijo con emoción la argentina, que aseguró estar feliz y disfrutando del momento.

(I-2D) La modelo Jaydy Michel, la exdirigente de Vox Macarena Olona, el periodista Boris Izaguirre y la Miss España actual, Athenea Pérez, posan durante el desfile de la firma Hannibal Laguna. Abajo, carrusel de Roberto Torretta y una modelo de Isabel Sanchis. Agencias

Tanto fue así que decidió quedarse en el siguiente desfile, el de su compatriota Roberto Torretta, pero en esta ocasión como espectadora. Junto a ella estuvieron su marido, el empresario Alejandro Gravier, y dos de sus cuatro hijos. El consuegro de Amancio Ortega, siempre sobrio y minimalista, mostró su faceta más atrevida, algo que a buen seguro hubiese aplaudido su nuera, Marta, presidenta de Inditex, que no acudió a la cita tras su reciente maternidad.

Espía aristócrata

Quien sí estuvo muy presente fue Aline Griffith, condesa viuda de Romanones. Modelo, agente de la CIA, escritora y productora de quesos con gran éxito. Figura imprescindible de la vida social española desde los años 50, fue la fuente de inspiración de la firma Encinar. Su director creativo, Fabio, íntimo amigo Lulu Figueroa Domecq, nieta de la espía aristócrata, contó con la ayuda de la pintora, que pareció quedar muy satisfecha con el homenaje vistos su gestos de asentimiento con el paso de cada uno de los estilismos, sobre los que se podían apreciar 'joyones' de Suárez.

Aline Griffith fue maniquí del maestro Cristóbal Balenciaga, quien la vistió para su boda. Y del modista tiene guardados su nieta algunos modelos como oro en paño, de los que mostró alguno a Fabio, junto con otros de Manuel Pertegaz, para que se hiciese una idea más precisa del impresionante vestidor de la condesa, que vivió en una época en la que, como explicó a este periódico el diseñador, «se vestía cada noche» para eventos de postín. Fue precisamente Pertegaz quien cosió la gabardina con la que se muestra normalmente a la estadounidense cuando se habla de su etapa como espía de la CIA en España. Pero no hubo ni rastro de gabardinas en la pasarela y sí muchos volantes que tenían entusiasmadas a Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno.

Arriba, desfile de Encinar. Abajo, las modelos de Duyos y una de las propuestas de Malne. Agencias

Mientras Encinar rendía pleitesía a Griffith, Duyos cautivaba con su recorrido por los oficios del archipiélago canario. Un tributo a la artesanía canaria, desde el arte del calado de Gran Canaria, la piel de La Gomera, las rosetas de Lanzarote, los tejidos de seda de La Palma, hasta el arete de Tenerife, las lanas de El Hierro o el macramé y el croché de Fuerteventura. Una maravilla de la que disfrutaron amigos de la firma como Isabelle Junot, Brianda Fitz James y el trío formado por Marisa Paredes, Raquel Sánchez Silva y Boris Izaguirre, que jaleaban las propuestas sin cesar.

Los oficios son también esenciales en el taller de Isabel Sanchís, con piezas escultóricas con originales volúmenes, flores tridimensionales y sus trabajados plisados. No es de extrañar que cuenten entre su séquito con celebridades como Sharon Stone, Isabel Preysler, Nieves Alvarez, Eugenia Silva, Paz Vega o Ana Belén. Mujeres imponentes, como a las que visten en Malne. Guerrilleras a lo Panteras Negras de excelente patronaje.