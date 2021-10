Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, los divorciados mejor avenidos

Sarah Ferguson ha dado una entrevista a The Telegraph en la que, una vez más, he dejado clara la excelente relación que tiene con su exmarido, el príncipe Andrés. Tan bien se llevan que incluso hay quien se plante una posible reconciliación sentimental entre ellos. El hijo de Isabel II y Sarah se casaron en 1986 pero su matrimonio duró apenas seis años durante los que tuvieron dos hijas, Beatriz y Eugenia. Comenzaron entonces caminos separados en los que las polémicas han salpicado a ambos en varias ocasiones. La sorpresa llegó en 2004 cuando volvieron a vivir juntos en la antigua residencia de la reina madre, el Royal Lodge de Windsor. «Siempre decimos que somos la pareja divorciada más feliz del mundo», contaba la exnuera de la reina de Inglaterra en la entrevista.

Unas palabras que podrían descartar una posible boda entre ambos ya que parecen haber logrado el estatus quo ideal: «Todo lo que puedo decir es que nos sentimos muy bien de la forma en la que estamos ahora». Como equipo, siempre se han apoyado para educar a sus hijas: «Estoy orgullosa de lo que hemos hecho juntos para criar a nuestras hijas y mantenernos unidos».

Además, Sarah confiesa que actualmente no hay nadie en su vida, lo que deja abierta la puerta a que la relación entre ella y su exmarido sea algo más que la de 'compañeros de piso'. De hecho, la duquesa de York no ha dudado nunca en dedicar hermosas palabras al que fuera su marido, asegurando que es «el mejor hombre que conoce». «Aunque ya no somos pareja, realmente creemos el uno en el otro», decía en 2018. Una unión que se mantiene a pesar de que sobrevuela sobre él la sombra del escándalo sexual.