La salud de Makoke pone en riesgo su estancia en 'Supervivientes'

Joaquina Dueñas Lunes, 12 de mayo 2025, 12:56

Después de una década esperando a poder cumplir su sueño de concursar en 'Supervivientes', Makoke está sufriendo numerosos contratiempos de salud que están poniendo en riesgo su estancia en el programa. El último varapalo ha llegado como consecuencia de una herida abierta que no le ha permitido participar en la prueba semanal de recompensa, a pesar de que lo intentó. La malagueña tuvo que abandonar el directo por prescripción médica para curarse antes de volver y descubrir, no solo que no tenía recompensa, una barbacoa, sino que era ella quien tenía que cocinar para sus compañeros.

El pasado jueves, Makoke participó en una prueba junto a Nieves Bolós. El desequilibrio físico entre ambas hizo que la psicóloga y entrenadora personal tirara de la madre de Ana Matamoros, haciéndole una herida en un brazo. Aunque no reviste gravedad, los médicos desaconsejaron los baños, por lo que, después de varios días sin mojarse, el agua del mar le provocó un gran dolor durante la prueba de recompensa, por lo que tuvo que abandonarla. «Me da mucha rabia», dijo la malagueña, contrariada, aunque puede seguir en el concurso siguiendo las indicaciones médicas.

Temas

Supervivientes