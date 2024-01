Las rupturas más sonadas de 2023

Son muchas las parejas a las que se les ha roto el amor en el 2023, alguna de ellas, completamente inesperadas, como el caso de Rosalía y Rauw Alejandro, Aitana y Sebastián Yatra o María Casado y Martina DiRosso. Algunos, como Fernando Alonso, Taylor Swift o la propia Rosalía han recuperado la sonrisa al lado de sus nuevas parejas, para otros, quizás el año nuevo les depare también un nuevo amor.

Una de las últimas rupturas que ha trascendido ha sido la de Ester Expósito y Nico Furtado después de dos años de discreto noviazgo. Aunque se ha conocido en diciembre, la revista '¡Hola!' ha confirmado que fue hace tres meses cuando tomaron caminos separados. En todo caso, ha sido una ruptura en tan buenos términos que ambos continúan siguiéndose en las redes sociales, todo un signo de cordialidad en los tiempos que corren.

Otra pareja de jóvenes, guapos y exitosos que no ha funcionado ha sido la de Aitana y Sebastián Yatra. De hecho, ha habido confirmación de la ruptura sin que nunca se confirmara la relación oficialmente. Y es que, tras la ruptura de la cantante con Miguel Bernardeau a finales de 2022, todo apuntaba a que la amistad entre la catalana y el colombiano había dado un paso más. Aunque comenzaron disimulando su noviazgo, fueron muchas las pistas que fueron confirmando la relación hasta que decidieron vivirla con naturalidad y sin ocultarse. Sin embargo, la ausencia de Aitana en los Grammy Latinos hizo saltar todas las alarmas y poco después era Yatra quien confirmaba la ruptura en declaraciones al programa 'Tras los famosos' de la cadena mexicana Canal 6: «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año».

Ruptura tras compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro habían anunciado ya su compromiso. La cantante llegó a hablar de cómo sería su vestido de novia en su paso por 'El Hormiguero' y publicaron una trilogía musical sobre su historia de amor que contaba la pedida de mano. Todo parecía ir viento en popa hasta que la tristeza de Rosalía comenzó a preocupar a sus seguidores. El final de su amor coincidió con el final de la gira 'Motomami' en París de la catalana. Las primeras informaciones apuntaban a una infidelidad del puertorriqueño, un extremo que ambos desmintieron. En todo caso, si un clavo saca a otro clavo, Rosalía ya ha encontrado reemplazo para el trapero en el actor Jeremy Allen White, el chico de oro de Hollywood en los últimos tiempos.

También ha vuelto a encontrar el amor poco después de su ruptura el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso que terminó con la periodista Andrea Schlager después de casi tres años de noviazgo. El 2 de abril publicaban un comunicado conjunto: «Queríamos contaros que nuestra relación de pareja terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos, y lo seguirá siendo, pero con un cariño diferente». En mayo, era la revista '¡Hola!' la que confirmaba la nueva ilusión del deportista, Melisa Jiménez, también periodista, exmujer del futbolista Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos.

Especialmente sorpresiva ha sido la ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna después de protagonizar una más que romántica escena sobre el escenario en uno de los conciertos del cantante, cuando el sevillano le dedicó la canción que escribió para ella. Confirmada la separación, ninguno ha dado explicaciones sobre los motivos. Eso sí, la influencer quiso ponerle humor vistiendo un chándal gris al más puro estilo Chenoa como disfraz de Halloween. Una Chenoa que también ha puesto fin a su matrimonio apenas un año después de darse el 'sí, quiero' con Miguel Encinas.

El mal momento de Alejandro Sanz

Con menos humor vivió su separación de Rachel Valdés Alejandro Sanz que ha pasado durante este año unos meses difíciles. Era el propio cantante quien lo contaba en sus redes sociales: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado». Sin embargo, como no hay mal que cien años dure, la estrella de la música está en plena remontada, disfrutando de su trabajo, celebrando por todo lo alto su 55 cumpleaños y, quizás, viviendo un nuevo amor. Y es que la revista '¡Hola!' ha publicado que tiene una «amistad muy especial» con Mónica Cruz, que no faltó a su fiestón de cumpleaños.

Tras su distanciamiento en 2022 y darse una nueva oportunidad, en enero de 2023 llegó el final del matrimonio de Carmen Morales y Luis Guerra después de 11 años con varias idas y venidas. Belén Rueda y Javier Artime también tomaron caminos separados con el arranque del año. Su amor comenzó en 2019, pero tras vivir una larga crisis, Belén comenzaba el año nuevo en México con una amiga y finalmente en marzo era su hija la que confirmaba la ruptura. «Mi madre ahora está sola, pero acompañada, acompañada por nosotros», decía Belén Écija.

Con un sencillo «estoy soltera y estoy bien» transmitió por sorpresa Juana Acosta a principios de enero el fin de su amor con el financiero Charles Alazet, con quien había compartido tres años de vida. No hubo más detalles ni más explicaciones. Desde entonces se le ha visto con un apuesto moreno de nombre Pablo, especialista en marketing y profesor de una escuela de negocios, para más señas.

María Casado, separación inesperada

Aun más sorprendente han sido los comunicados emitidos por María Casado y Martina diRosso. Cuando parecía que las dos vivían uno de sus momentos más dulces, tras dar la bienvenida a su hija Daniela a finales de agosto, el lunes, 11 de diciembre, informaban a sus seguidores de que comenzaban vidas separadas. «Hemos dejado nuestra relación de pareja, pero seguimos siendo familia por y para nuestra Daniela a la que amamos por encima de todo», escribía la periodista.

Las redes sociales ardieron con la ruptura de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone ya que se producía después de que la modelo cumpliera 25 años, una edad que parece marcar un punto de inflexión para el actor. El momento se convirtió en motivo de chanza y fueron muchos los que cuestionaron que el intérprete buscara en amor en mujeres cada vez más jóvenes. Tildado incluso de «coleccionista de modelos», su última acompañante conocida ha sido la maniquí Vittoria Ceretti, justo de 25 años.

En este 2023 también han roto parejas que parecían más que consolidadas como la de Reese Witherspoon y Toht, tras once años de matrimonio y un hijo en común; Kevin Costner y Christine Baumgartner, después de 18 años casados y 24 juntos durante los que tuvieron tres hijos; o Ricky Martin y Jwan Yosef, que anunciaron su divorcio por «diferencias irreconciliables» tras seis años de matrimonio y dos hijos para los que establecieron la custodia compartida.

Hugh Jackman, adiós tras 27 años casado

Uno de los divorcios más inesperados y que más dolió a sus seguidores fue el del actor Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness. Llevaban 27 años encarnando a la pareja perfecta y nada había hecho predecir el final, sin embargo, en septiembre comenzó a verse un resquicio de esperanza cuando desde el entorno transmitieron que ambos estaban trabajando para fortalecer su matrimonio porque están decididos a reconstruir su relación.

Kylie Jenner y Travis Scott, que llevaban juntos desde 2017 y tienen dos hijos estrenaban el año anunciando su ruptura, aunque esta no era la primera vez que se separaba, sí fue la definitiva. También Joe Manganiello y Sofía Vergara terminaban su matrimonio con el único escollo de decidir la custodia de la mascota de la familia, un perro de nombre Bubbles. Y lejos queda ya el final del noviazgo de Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn después de que la cantante se haya convertido en la fan más incondicional de su nueva pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.